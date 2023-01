»Die Wunschlisten beim Militär sind lang«

Edgar Su/Reuters Mit diesen Kampfjets soll die Bundeswehr auch den Abwurf von Atombomben üben: Eine »F-35« auf dem Flugdeck der »USS Tripoli« in Singapur (1.9.2022)

Auch im neuen Jahr setzt die Bundesregierung auf Aufrüstung. Für ein Großprojekt gab der Haushaltsausschuss des Bundestages Mitte Dezember 2022 grünes Licht: der Kauf von 35 Kampfflugzeugen des Typs »F-35«. Was wird allein diese Anschaffung kosten?

Die Gesamtkosten des Auftrages für den US-Rüstungskonzern Lockheed Martin belaufen sich offiziell auf 9,99 Milliarden Euro. In Wirklichkeit sind solche Projekte am Ende aber immer erheblich teurer, als zu Beginn verkündet wurde. Hinzu kommen die für 30 Jahre Einsatzzeit kalkulierten 14 bis 15 Milliarden Euro Betriebskosten sowie die Summen, die für den Umbau des Stationierungsortes und für die Ausbildung der Pilotinnen und Piloten in den USA fällig werden.

Im Vorfeld war von »erheblichen zeitlichen und finanziellen Risiken« zu lesen. Was ist damit gemeint?

Aufgeführt worden war eine ganze Liste von Mängeln, die unter anderem die Triebwerke und die Software betreffen. Es gab bereits vier Abstürze und einen Unfall mit »F-35«-Kampfjets. Bei den finanziellen Risiken geht es um mögliche Kostenexplosionen. Die zeitlichen Risiken beziehen sich auf Liefertermin und Einsatzfähigkeit, die schon 2028 gegeben sein soll.

Sie schreiben, die Kostenexplosion sei nicht das eigentliche Risiko.

Das eigentliche Risiko bei der Beschaffung der »F-35« liegt darin, dass dies neue nukleare Trägersysteme sind. Damit soll die völkerrechtswidrige »nukleare Teilhabe« verewigt werden. Die Anschaffung steht im Kontext der neuen »B61-12«-Atombomben für die europäischen Teilhabestaaten. Auch in Büchel sollen diese in nächster Zeit stationiert werden. Wir fordern den Abzug der Atombomben aus Büchel, das Ende der »nuklearen Teilhabe« und den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag.

Erhöht sich durch die Anschaffung der Kampfjets das Risiko einer nuklearen Eskalation?

Ja. Während regierungsamtlich von Atomwaffen als »politischen Waffen zur Abschreckung« geredet wird, bedeuten sie das genaue Gegenteil. Es geht bei der gesamten atomaren Aufrüstung um Präzisionswaffen für den Ersteinsatz. Das Ziel: ein sogenannter Enthauptungsschlag mit Ausschaltung der gegnerischen Zweitschlagskapazität. Die »F-35« – ein mit Überschallgeschwindigkeit fliegender Tarnkappenbomber – ist vom gegnerischen Radar kaum oder nur so spät zu erfassen, dass sie bis dahin schon ihre Waffen abschießen kann. Die »B61-12«-Bomben sind in der Sprengkraft variierbar und im Endflug zielgenau lenkbar, so dass die Hemmschwelle für einen Atombombeneinsatz gesenkt wird.

Die Anschaffung der »F-35« steht im Zusammenhang mit dem 100-Milliarden-Euro-»Sondervermögen« für die Bundeswehr. Was wird in diesem Jahr noch an Aufrüstungsplänen realisiert?

Die Wunschlisten beim Militär sind lang. Rheinmetall will für mehrere Milliarden weitere »Puma«-Panzer liefern und entwickelt den neuen »Panther«. Mit Spanien und Frankreich wird derzeit das milliardenschwere FCAS-Projekt (Future Combat Air System, jW) auf den Weg gebracht. Hier geht es um ein neues, elektronisch mit Drohnen vernetztes Kampfflugzeugsystem der sogenannten sechsten Generation – die »F-35« gehört zur fünften Generation. Der Zynismus, bei Waffensystemen von »Generationen« zu reden, spricht im übrigen für sich. Darüber hinaus wird die Stationierung neuer US-Mittelstrecken-Überschallraketen vom Typ »Dark Eagle« in Europa vorangetrieben. Das Kommando für diese Raketen ist in Wiesbaden schon aktiviert worden – es ist übrigens das alte »Pershing-II«-Kommando.

Was kann die Friedensbewegung dagegen tun?

Die Proteste müssen verstärkt werden. Am 22. Januar werden dezentrale Aktionen stattfinden – an diesem Tag vor zwei Jahren trat der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Danach konzentrieren wir uns auf die Ostermärsche. Gleichzeitig wird die Friedensbewegung ihre Argumente für einen Verhandlungsfrieden im Ukraine-Krieg weiter in die Öffentlichkeit tragen und den Druck gegen immer neue Waffenlieferungen erhöhen.