Drohnenbewaffnung heizt weltweite Aufrüstung an

Cassidian/dpa Eine »Euro Hawk«-Drohne beim Start in Manching, Bayern (11.1.2013)

Der Arbeitskreis gegen bewaffnete Drohnen, ein 2019 gegründetes Bündnis aus Organisationen, Netzwerken und Kampagnen der bundesweiten Friedensbewegung, teilte am Mittwoch zur Bewaffnung von Bundeswehr-Drohnen mit:

Der Arbeitskreis gegen bewaffnete Drohnen kritisiert die heutige Entscheidung des Verteidigungsausschusses im Bundestag zur Bewaffnung der Heron-TP-Drohnen der Bundeswehr als Einstieg in die Automatisierung der Kriegsführung durch vollautonome Waffensysteme. Eine moderne bewaffnete Drohne, die von Menschen gesteuert wird, könnte perspektivisch einzig über ein Upgrade der Software zu einer vollautonomen tödlichen Waffe werden. Davor haben unter anderem KI-Forscher*innen aus Deutschland, Großbritannien und Österreich im November 2021 gewarnt. Das Bedrohungsszenario eines autonomen Krieges wird durch ferngesteuerte, automatische, teilautonome und autonome Waffen immer wahrscheinlicher. Auch besteht die Gefahr einer ungewollten Eskalation durch Hackerangriffe oder Cyberattacken, und längst wurden in Israel auch Waffen entwickelt, die gegen bewaffnete Drohnen eingesetzt werden können.

Am Mittwoch wurden zwei Zeuginnen des Landesamtes für Verfassungsschutz zum Umgang mit Akten von Neonazis, darunter den Akten des Lübcke-Mörders, vernommen. Dazu erklärte Hermann Schaus, Obmann im Lübcke-Untersuchungsausschuss und ehemaliger Obmann im NSU-Untersuchungsausschuss der Fraktion der Partei Die Linke im Hessischen Landtag:

»Der Untersuchungsausschuss muss den Fragen nachgehen, warum zahlreiche Akten von nordhessischen Neonazis durch das Landesamt für Verfassungsschutz gelöscht wurden. Anscheinend wurde mindestens zeitweise keine Einzelfallprüfung vor der Löschung von Personenakten vorgenommen – das gilt auch für die Akte des Lübcke-Mörders Stephan Ernst. (…) Die Zeugen sagten aus, dass man im Landesamt bei Hinweisen auf schwere Straftaten, Waffen, Sprengstoff usw. die Akten mittlerweile länger aufbewahren würde. Das ist gut, erklärt aber nicht, warum nach dieser Logik nicht schon früher verfahren wurde. Ebenso ist nicht zu verstehen, warum auch beim jahrzehntelang bekennenden Neonazi Markus H. die Akte gelöscht wurde, obwohl dieser auf Zugang zu Waffen klagte.«

Aktuell laufe die zweite Zeugenvernehmung, bei der unverständlich bleibe, warum der Vermerk »brandgefährlich« bei Stephan Ernst durch den Behördenleiter zu keinen bisher erkennbaren Nachfragen und Ermittlungen zu Stephan Ernst geführt habe. (…)

Die Kampagne #GleichBeHandeln übergab am Mittwoch im Bundestag Unterschriften an Vertreter der Regierungskoalition:

Zum Abschluss der Kampagne #GleichBeHandeln übergaben heute Mittag Vertreter*innen von 80 zivilgesellschaftlichen Organisationen über 26.400 Unterschriften für einen »Arztbesuch ohne Angst vor Abschiebung« an die Abgeordneten der Regierungsfraktionen in Berlin. Mit der Petition forderten die Unterstützer*innen, mehrere hunderttausend Menschen nicht mehr von der Gesundheitsversorgung auszuschließen, die ohne geregelten Aufenthaltsstatus in Deutschland leben.

»Gesundheit ist ein Menschenrecht, und auch hierzulande muss jede Person unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. Der Paragraph 87 des Aufenthaltsgesetzes verhindert das und gehört abgeschafft, denn er führt dazu, dass Menschen eine Abschiebung droht, wenn sie die Kostenübernahme für eine medizinische Behandlung beantragen«, erklärte IPPNW-Ärztin und Vorstandsmitglied Carlotta Conrad.