Radikalenerlass: Die Linke fordert Aufarbeitung und Entschädigung der Betroffenen

Auf Antrag der Fraktion von Die Linke fand am Donnerstag zum Thema »50 Jahre Radikalenerlass und Berufsverbotspraxis« im Hessischen Landtag eine Debatte statt. Dazu erklärte der Fraktionsvorsitzende Jan Schalauske:

»Der sogenannte Radikalenerlass und die Berufsverbotspraxis ist ein dunkles und unrühmliches Kapitel in der Geschichte der Bundesrepublik. Dieses Kapitel muss endlich aufgearbeitet werden. Infolge dieses Erlasses wurden Millionen Bewerberinnen und Bewerber für den öffentlichen Dienst, Lehrerinnen und Lehrer, Beschäftigte bei Post und Bahn und andere aufgrund ihres demokratischen Engagements in linken Gruppen und Parteien durchleuchtet. Tausende wurden mit Verfahren überzogen, nicht wenige verloren ihre gesamte Existenz. Zudem wurde im Zuge einer maßgeblich von konservativer Seite befeuerten Kampagne gegen Linke das gesellschaftliche Klima vergiftet.«

Die Linke fordere deshalb eine umfassende gesellschaftliche und politische Rehabilitierung der Betroffenen sowie Entschädigung, so Schalauske. Wichtig sei es, den Betroffenen zu signalisieren, dass man das begangene Unrecht endlich anerkenne.

»Von welcher Aktualität das Thema ist, macht auch eine in Landtagsnähe stattfindende Mahnwache zu Berufsverboten in Hessen klar. Es ist gut, dass die Gewerkschaft GEW sich hier mit betroffenen Kolleginnen und Kollegen solidarisiert und ebenfalls eine Rehabilitierung und Entschädigung der Betroffenen fordert.«

Ein breites Bündnis hat am Donnerstag mehr als 330.000 Unterschriften gegen den EU-Kommissionsvorschlag zur Taxonomieregelung an die Partei Bündnis 90/Die Grünen übergeben. In einem von verschiedenen Organisationen unterstützten Aufruf dazu heißt es:

Die designierte Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ricarda Lang, hat die Unterschriften entgegengenommen. Mit der Übergabe an die Parteivorsitzende tragen die Bündnisorganisationen BUND, Campact, Deutsche Umwelthilfe, Bürgerbewegung Finanzwende, Greenpeace, IPPNW, Nabu, Umweltinstitut München und Uranium Network ihren Appell »Nein zu Atom und Gas« direkt an die grüne Regierungspartei heran.

Dazu erklärt das Bündnis: »Es ist höchste Zeit, dass die Ampelkoalition in puncto EU-Taxonomie Farbe bekennt. Gas und Atom sind nicht nachhaltig. Das gilt es nun so auch klipp und klar zu formulieren. Wir fordern die Regierungsparteien auf, sowohl im EU-Ministerrat gegen den Vorschlag der EU-Kommission zu stimmen und notfalls auch Klage vor dem Europäischen Gerichtshof einzureichen.

Die Bundesverwaltung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi versandte am Donnerstag eine Pressemitteilung zum Sendeverbot für die Deutsche Welle in Russland. Darin heißt es:

»Das ist ein klarer Angriff auf die Pressefreiheit in einem Land, das Meinungsfreiheit und demokratische Opposition auch gewaltsam unterdrückt. Bisher hat noch kein anderes Land oder Regime dem deutschen Auslandssender Deutsche Welle den Saft abgedreht und damit die Rundfunkfreiheit verletzt. Das ist nicht akzeptabel, und Bundeskanzler Olaf Scholz muss bei seinem Staatsbesuch auf eine Rücknahme dieses Sendeverbots drängen. Russland isoliert sich mit diesem Schritt weiter und entfernt sich von gemeinsamen europäischen Werten«, erklärte Christoph Schmitz, für Medien zuständiges Bundesvorstandsmitglied.