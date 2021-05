»Mit der Realität ist das nicht vereinbar«

imago/photothek Ob, wie und in welcher Form eine psychotherapeutische Behandlung geschieht, muss zwischen Betroffenen und Therapeuten festgelegt werden (Symbolbild)

Ein Bündnis von fünf psychotherapeutischen Verbänden spricht sich gegen eine geplante Beschneidung der Behandlungen aus. Dies sollte am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Bundestags diskutiert und bereits an diesem Freitag im Parlament entschieden werden. Wie ist der aktuelle Stand?

Geplant waren Einschränkungen zu psychotherapeutischen Behandlungen als Teil des geplanten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, kurz GVWG. Quasi über Nacht kam es zum Änderungsantrag 49 seitens der Regierungskoalition. Der formulierte den nebulösen Begriff der »bedarfsgerechten« Versorgung ambulanter Psychotherapie hinein. Anhand von Diagnosen und Schweregraden solle die Behandlung überprüft werden. Gegebenenfalls solle das in die Psychotherapierichtlinie einfließen. So schnell, wie all das aufkam, verschwand es am Mittwoch wieder: Im Ausschuss vertagt, ist auf der Tagesordnung des Bundestags zur Abstimmung nichts mehr davon zu sehen. Wir befürchten aber, dass im Bundesgesundheitsministerium weiterhin ein tiefer Einschnitt in die individuelle Behandlungsplanung beabsichtigt sein könnte, um extern zu bestimmen, wie lang die Behandlungsdauer für eine Patientin oder einen Patienten sein darf.

Was könnte das für psychisch Erkrankte bedeuten?

Wenn Behandlungsmöglichkeiten nach Diagnosen festgelegt werden, könnte es heißen: Bei einer mittelgradigen Depression gibt es zum Beispiel nur 20 Therapiesitzungen, bei einer schweren psychotischen Depression dann 50. Mit der Behandlungsrealität, wie wir sie erleben, ist das nicht vereinbar. Wir behandeln keine Diagnosen, sondern Menschen. Sie haben unterschiedliche Krankheitsverläufe, Lebensrealitäten und individuelle Belastungen; können sich unterschiedlich schnell verändern. Therapeutinnen und Therapeuten können am besten beurteilen, welche Behandlungen notwendig sind. Deshalb haben wir schnell reagiert.

Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden?

Die Bundespsychotherapeutenkammer kritisierte am Montag scharf die geplanten Eingriffe in die Therapiehoheit. Solche Rasterpsychotherapie sei das Ende qualitativ hochwertiger Versorgung. Ob, wie intensiv und wie lange eine Behandlung erforderlich ist, müssten Therapeutinnen und Therapeuten nach sorgfältiger Diagnostik sowie unter Berücksichtigung des bisherigen Krankheits- und Behandlungsverlaufs gemeinsam mit den Betroffenen festlegen, hieß es.

Aus meiner Sicht müssen Psychotherapeutinnen und -therapeuten in solche Gesetzesvorhaben einbezogen werden; bei der Entwicklung von Ideen gilt es, Berufs- und Fachverbände zu involvieren. Statt Kosteneinsparung wünschen wir uns vernünftige Bedarfsplanung. Im Ruhrgebiet gibt es etwa eine deutliche Unterversorgung. Die Bundesregierung scheint aber die Behandlung verkürzen zu wollen: Therapeutinnen und Therapeuten sollen mehr Patientinnen und Patienten behandeln. Das funktioniert aber nicht.

Das Beschneiden der Behandlungsdauer könne schlimme Folgen haben, bis hin zu vermehrten Suiziden, befürchten Kritiker. Schätzen Sie das auch so ein?

Abgesehen von dieser Zuspitzung könnte es zu mehr Leid führen. Krankheiten könnten chronisch werden. Es könnte nicht genug Zeit geben, um eine sorgfältige Rückfallprophylaxe durchzuführen; dafür zu sorgen, dass Menschen auch bei künftigen Belastungen gut zurechtkommen.

Ist es nicht gerade in Coronazeiten problematisch, hierbei Einsparungen vornehmen zu wollen?

Jetzt so etwas auszuarbeiten ist denkbar unpassend. Durch die lange Phase der Pandemie entstehen mehr psychische Probleme, der Bedarf an Therapien nimmt zu.

Welche Kritik gebührt CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn?

Dieses wurde Gesetz vermutlich nicht in der Koalition diskutiert. Kurz vor der Bundestagswahl kämpft jeder für sich. In den vergangenen Jahren entstand bereits der Eindruck, dass im Gesundheitsministerium keine besonders psychotherapiefreundliche Atmosphäre herrscht. Offenbar haben dort Menschen Einfluss, denen wenig an dieser Versorgung der Bürgerinnen und Bürger liegt. Wir hoffen, dass es nach der Wahl zur besseren Kooperation mit unseren Verbänden kommt.