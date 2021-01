Nachschlag: Mittelalter lässt grüßen

Jean-Francois Monier/AFP/dpa Die Gendarmerie im Einsatz – nicht um wie in »Die purpurnen Flüsse« Ritualmörder zu stellen, sondern um eine Coronaparty zu sprengen (Lieuron, 1.1.2021)

Zwei Ermittler aus Paris werden in die französische Provinz beordert, um Morde aufzuklären. Es bedarf der Spezialisten aus der Hauptstadt, da die Polizisten vor Ort von den Ritualmorden überfordert sind. Zu viel christliche Symbolik, das dunkle europäische Mittelalter lässt grüßen: Es scheint nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Um also den französischen Provinzbeamten zu Beginn des 21. Jahrhunderts den Aberglauben auszutreiben, ist der Pariser Kommissar Pierre Niemans mit seiner Kollegin Camille Delaunay zur Stelle. Am Ende werden die Umstände der mysteriösen Fälle entzaubert. So ist das eben, die Dinge sind zu einem profanen Dasein verdammt. Und doch: Ganz spurlos gehen die Verbrechen und der sie von allen Seiten bedrängende Irrationalismus an den Ermittlern nicht vorbei. Im Jahr 2000 lief in den Kinos der Film »Die purpurnen Flüsse«. 2018 wurden die ersten Episoden der Serie ausgestrahlt. Einige gibt es nun auch in der ZDF-Mediathek. (mik)