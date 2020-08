Axel Heimken/dpa Protest nach einem brutalen Polizeieinsatz, bei dem acht Beamte einen 15jährigen niederrangen (Hamburg, 22.8.2020)

Videos von einem Polizeieinsatz in Hamburg, bei dem der 15 Jahre alte Kadir von acht Beamten überwältigt wird, haben für Diskussionen gesorgt. Sie haben sich mit dem Vater des Jungen getroffen. Wie sieht er den Vorfall?

Die Eltern stammen aus der Türkei, aus Adana. Ich habe mich mit dem Vater getroffen, weil ich seine Sicht der Dinge kennenlernen wollte. Natürlich kann ich nicht im Namen der Familie sprechen. Aber: Er sieht den Einsatz als einen Fall rassistischer Polizeigewalt. Die Polizei hat einer Delegation der türkischen Community erklärt, das Vorgehen habe nichts mit Rassismus zu tun, sondern wäre der Unerfahrenheit der Beamten vor Ort geschuldet. Diese Erklärung lehnt der Vater ab. Er sagte: Ein Beamter kann unerfahren sein, aber doch nicht acht.

Wie bewerten Sie den Einsatz?

Das Handeln der Beamten war offensichtlich nicht verhältnismäßig. Der Junge ist mit einem E-Roller auf dem Bürgersteig gefahren, sollte sich dann ausweisen. Man hätte die Sache nicht so eskalieren lassen dürfen, wegen einer solchen Lappalie. Der Junge ist gerade 15 Jahre alt geworden. In Deutschland gibt es eine Ausweispflicht erst ab 16 Jahren. Was die Videos vom Einsatz zeigen und was die Familie darüber berichtet, lässt nur den Schluss zu: Das war das Gegenteil von Deeskalation. Es war Polizeigewalt, die nicht zu rechtfertigen ist.

Eine Sprecherin der Polizei rechtfertigte den Einsatz im Internet wortreich. Auch Innensenator Andy Grote, SPD, erklärte, er sei korrekt abgelaufen.

Diese Reaktionen machen die Sache nur noch schlimmer. Zum einen sagt man, man hat zu dem Einsatz interne Ermittlungen aufgenommen. Zum anderen legt man sich fest, der Junge ist schuld, und die Polizei hat richtig gehandelt. Das ist eine Kultur der Verantwortungslosigkeit. Dass sich der Innensenator in diesem Fall so kritiklos hinter die Polizei gestellt hat, zeigt, dass der Senat nicht gewillt ist, die Polizei wirklich zu kontrollieren.

Wie hat Bündnis 90/Die Grünen als Regierungspartei reagiert?

Sehr unkritisch und defensiv. Die Fraktionsvorsitzende Jennifer Jasberg erklärte, die Polizei müsse die Möglichkeit haben, zur »Wahrung der öffentlichen Sicherheit« auch Zwangsmaßnahmen anzuwenden. Jasberg verwies auf die bei der Polizei angesiedelte Beschwerdestelle, die allen Bürger offenstehe. Das ist nicht, was wir unter der geforderten unabhängigen Beschwerdestelle verstehen. Die Grünen betreiben Augenwischerei.

Bild berichtete über den Fall mit der Schlagzeile »Boxer verliert gegen acht Polizisten«.

Das bezog sich darauf, dass Kadir in der Freizeit boxt, ist aber natürlich eine groteske Darstellung. Bild und andere Blätter haben eine unsägliche Schmutzkampagne gestartet, um den Jungen als gewalttätig darzustellen. Er habe irgendwann einmal einen Lehrer geschlagen, heißt es da. Damit wird versucht, ihn zu kriminalisieren – ein Versuch, vom schuldhaften Verhalten der Polizei abzulenken.

Ist die Hamburger Polizei besonders beratungsresistent?

Sie ist offenbar kritikresistenter als andere Länderpolizeien, sie hat keine Fehlerkultur. Auch wenn man die Einsätze nicht gleichsetzen kann, sind jetzt in Frankfurt nach einem Übergriff immerhin drei Beamte suspendiert worden. In Hamburg hat man die Kritik an sich abperlen lassen.

Passt es da nicht ins Bild, dass Hamburgs Polizei eine Demonstration zum Anschlag in Hanau vor einigen Tagen unterbunden hat?

Ja, eindeutig. Genau sechs Monate nach dem Anschlag in Hanau war unter maßgeblicher Beteiligung von Migrantenorganisationen eine Demonstration angemeldet worden. Viele Menschen wollten ihre Trauer und Wut ausdrücken. Und dann versucht die Polizei mit allen Mitteln, diese Kundgebung zu verhindern. Das Argument, die erlaubte Teilnehmerzahl sei überschritten worden, empfinde ich als vorgeschoben. Da stellt sich die Frage, welches Signal die Polizei zum Thema Rassismus aussendet.