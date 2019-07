»Faschistischer Flügel gewinnt Einfluss«

Christoph Soeder/dpa Protestzug von Antifaschisten gegen eine AfD-Veranstaltung zur Europawahl am 26. Mai in Berlin

Am Wochenende hat die Aktivenkonferenz des Bündnisses »Aufstehen gegen Rasssismus« in Erfurt getagt. Was war Thema der Beratungen?

Es ging darum, wie wir unsere Kampagne gegen die AfD verstärken können. Die ist ein Sammelbecken von Neonazis und extremen Rechten. Sie radikalisiert sich kontinuierlich und schürt Rassismus. Die AfD setzt auf die Einschüchterung ihrer politischen Gegner. Der Mord an Walter Lübcke hat gezeigt: Rechte Gewalttäter agieren in einem von Hass und Rassismus geprägten politischen Klima, das wesentlich von der AfD geprägt ist.

Über die Parlamente und die Medien übt sie Druck auf Menschen aus, auf Denunziationsportalen wie etwa den »Lehrerprangern« in Hamburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt verbreitet sie Hass gegen Lehrkräfte, wenn diese sich gegen die rechtsnationale Gesinnung der AfD und deren Zusammengehen mit Neonazis auf der Straße aussprechen. Staatlich geförderte Beratungsstellen und antirassistische Organisationen berichteten, dass die AfD sie drangsaliert und über parlamentarische Initiativen versucht, ihnen die Finanzierung zu nehmen.

Wie gut gelingt ihr das alles?

In Sachsen-Anhalt hat der Landtag auf Antrag der AfD mit den Stimmen der CDU eine Enquetekommission »Linksex­tremismus« beschlossen. Aktivisten von dort und aus Brandenburg haben berichtet, wie der Druck auf fortschrittliche Projekte bereits wirkt. Je stärker die AfD wird, und je mehr Einfluss sie in den Verwaltungen gewinnt, desto größer wird das Problem. Deswegen wollen wir mit unserem Widerstand perspektivisch diese Partei wieder aus den Parlamenten verdrängen. Denn eine, die Faschisten in ihren Reihen duldet und deren Einfluss stärker wird, ist für uns alle gefährlich.

Ohne Schützenhilfe der CDU könnte sie vieles gar nicht schaffen. Warum dieser Fokus auf die AfD?

Wenn andere Parteien die Ziele der AfD aufnehmen, stärkt das diese. Wer meint, mit einer Politik der Abschottung – wie sie mit der aktuellen Asylgesetzgebung betrieben wird – deren Ziele zu vereinnahmen und ihr so das Wasser abgraben zu können, handelt zynisch.

Den Rassismus hat die AfD nicht erfunden.

Sie ist aber eine besondere Gefahr, weil der faschistische Flügel ständig an Einfluss gewinnt. Sein Ziel ist es, die Demokratie abzuschaffen. Leute wie Björn Höcke sagen ganz offen, die AfD sei die »letzte friedliche Chance für unser Vaterland«. Das ist eine Androhung von Gewalt und Bürgerkrieg. Es besteht die Gefahr, dass aus der AfD eine neue faschistische Massenpartei wird. Das müssen wir gemeinsam verhindern.

Und wie soll das gelingen?

Wir erleben einen Aufschwung von Mobilisierungen dagegen. Immer mehr Initiativen wollen dem Treiben etwas entgegensetzen. Unser Anliegen ist, unsere Arbeit zu intensivieren und uns besser miteinander zu vernetzen. Bei unserer jährlichen Konferenz am Wochenende haben sich mehr als 100 Aktive aus 30 Städten des gesamten Bundesgebiets in Erfurt beraten. Wir gehen gestärkt aus der Konferenz, um gegen die AfD zu mobilisieren. Beispielsweise mit unseren Seminaren für sogenannte Stammtischkämpfer machen wir Menschen fit, um dem Rassismus im Alltag entgegenzutreten.

Wer sind Ihre Bündnispartner?

Wir vertiefen unsere Arbeit in Gewerkschaften, Schulen, Hochschulen und Betrieben und vernetzen dort Aktive miteinander. Letzte Woche haben 80 Betriebsräte und Vertrauensleute bei Daimler-Untertürkheim an einer Fortbildung teilgenommen. Wir unterstützen Opfer von Rassismus und von der AfD angegriffene Gruppen. Dieser Partei werden wir uns in den Weg stellen, wo immer sie auftaucht. So am 24. August mit vielen anderen auf der Unteilbar-Demonstration in Dresden, wo wir für eine solidarische Gesellschaft einstehen.

Was plant das Bündnis für den Landtagswahlkampf in Sachsen, Brandenburg und Thüringen?

Wir unterstützen den antirassistischen und antifaschistischen Kampf. Wir wollen so den politischen Preis, den die CDU für eine mögliche Regierungskoalition zahlen muss, hochtreiben. Auf unserer Konferenz berichtete eine Aktivistin aus Chemnitz, wie sich nach den Hetzjagden im Herbst 2018 mehr und mehr Menschen dem Rassismus und der AfD entgegengestellt haben – mit Mobilisierungen und Konzerten. Das habe das Klima dort merklich verändert, erzählte sie. So was macht Mut.