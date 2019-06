Krieg mit anderen Mitteln

Yannis Behrakis/Reuters Ein kurdischer Flüchtling aus Kobani am Zaun des Lagers in Suruc in Syrien (3.11.2014)

Anlässlich des heutigen Weltflüchtlingstags haben Hilfsorganisationen auf die weiterhin verheerende Situation in Syrien aufmerksam gemacht. »Obwohl die Lage sich in vielen Gebieten des Landes weiter stabilisiert hat, bleiben die Lebensumstände für Millionen Menschen dramatisch«, warnte der Leiter für Internationale Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), Christof Johnen, am Montag. Zwar habe sich der Zugang für humanitäre Organisationen verbessert, dennoch sei der Bedarf um ein Vielfaches höher als das effektive Hilfsangebot. Rund 5,7 Millionen Syrer sind vor der Gewalt aus ihrem Land geflohen, 6,2 Millionen befinden sich in Syrien auf der Flucht. Johnen lobte ausdrücklich die »funktionale Hilfsstruktur« der Partnerorganisation Syrischer Roter Halbmond, die »unabdingbar« sei und auch die Güter anderer Hilfsorganisationen im ganzen Land verteilen würde. Seit 2012 hat das DRK zusammen mit seiner syrischen Schwestergesellschaft fast 400.000 Nahrungsmittelpakete und 1,3 Millionen Pakete mit Hygieneartikeln in Syrien ausgeliefert.

Auch die Diakonie Katastrophenhilfe und Caritas International nennen die humanitäre Lage in Syrien fatal. »Nach wie vor ist die Zivilbevölkerung schutzlos den militärischen Auseinandersetzungen ausgeliefert. Die Menschen haben häufig nur sehr schwierigen oder gar keinen Zugang zu Versorgung oder sind zur Flucht gezwungen, wie im Kampf um die Provinz Idlib«, beklagte die Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe, Cornelia Füllkrug-Weitzel, in einer Pressemitteilung am Montag.

Der Chef des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, betonte darin, es könne nicht hingenommen werden, dass eine »verlorene Generation« entstehe, weil Kinder und Jugendliche nicht zur Schule gehen könnten. »Die Schäden im Land sind gewaltig«, so das Urteil der Hilfsorganisationen. Darüber hinaus liege die syrische Wirtschaft am Boden und die Armutsquote sei extrem hoch, fast zwölf Millionen Menschen seien auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die kirchlichen Hilfswerke wollen ihr Engagement für die Betroffenen in Syrien wie auch in den Nachbarländern in den kommenden Jahren fortsetzen. Es sei humanitäre Pflicht, der Bevölkerung in ihrer größten Not zur Seite zu stehen.

So richtig die Zustandsbeschreibung der Nichtregierungsorganisationen und so löblich ihr Hilfsengagement ist, so katastrophal ist ihr kollektives Beschweigen der westlichen Sanktionen und ihrer verheerenden Auswirkungen auf die syrische Bevölkerung. Denn das zerstörte Schulen nicht wieder aufgebaut werden und Krankenhäuser fehlende Medikamente nicht beschaffen können, ist auch Folge der westlichen Blockadepolitik. Darauf hat der UN-Sonderbeauftragte Idriss Jazairy Ende Mai aufmerksam gemacht, als er auf Einladung der ärztlichen Friedensorganisation IPPNW nach Berlin gekommen war. Die Sanktionen, die von der EU gerade erst wieder um ein weiteres Jahr verlängert worden sind, seien »zerstörerisch« und ein »Akt des Krieges mit anderen Mitteln«, so der Spitzendiplomat der Vereinten Nationen. »Aufgrund ihres umfassenden Charakters haben diese Maßnahmen verheerende Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft und das tägliche Leben der einfachen Menschen gehabt. Diese Auswirkungen haben ihre Leiden infolge der verheerenden Krise, die sich seit 2011 ausbreitet, noch verschlimmert.«

Jazairy, Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrates der UNO über die negativen Auswirkungen von einseitigen Sanktionen, nannte es »paradox«, dass die Zwangsmaßnahmen im Westen mit der Sorge um die Menschenrechte in Syrien begründet werden, während sie gleichzeitig »unmittelbar zur Verschärfung der humanitären Krise beitragen«. In einer zehn Punkte umfassenden Stellungnahme verwies Jazairy darauf, dass seit Beginn des Krieges in Syrien im Jahr 2011 und der Verhängung der EU-Sanktionen das Bruttoinlandsprodukt des Landes um zwei Drittel gesunken sei, die Fremdwährungsreserven aufgebraucht und die Vermögenswerte im Ausland gesperrt seien. Gleichzeitig sei die Inflation »dramatisch gestiegen«, ebenso die Arbeitslosigkeit; die Lebensmittelpreise hätten sich verachtfacht. Infolge der Sanktionen und ihrer Auswirkungen auf den Bankensektor könnten kaum noch notwendige Medikamente, Ausrüstungen und Ersatzteile aus dem Ausland bezogen werden. »Egal wo Sie hinsehen, die Lage verschlimmert sich«, resümierte Jazairy in einem am 15. Juni auf den Nachdenkseiten veröffentlichten Interview, »und das, obwohl die Kämpfe abgeklungen sind. Außer in Idlib und einigen Grenzgebieten herrscht heute in den meisten Gebieten Syriens Frieden, dennoch verschlechtert sich die Lage. Es kann also nicht am Krieg oder der Gewalt liegen, sondern weil die Sanktionen aufrechterhalten werden.«

Das Verbot des Handels mit Ausrüstung und Maschinen habe die syrische Industrie zerstört. Selbst für Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge könnten kaum Ersatzteile gefunden werden. Ausfallende Wasserpumpen beeinträchtigten die Wasserversorgung erheblich und reduzierten die landwirtschaftliche Produktion, listete Jazairy auf, ohne dafür in den deutschen Mainstreammedien Resonanz zu finden.

Die Menschen in Syrien brauchten eine reale Perspektive statt bloßer Hilfslieferungen von NGOs, die das Elend verstetigen, so lautet die Quintessenz des UN-Sonderbeauftragten. Hierzu gehört die Aufhebung der Sanktionen, damit die Syrer ihre Wirtschaft und ihr Land wieder aufbauen können. Statt Brotlieferungen braucht es neue Bäckereien.