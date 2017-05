Chance für Corbyn

Foto: REUTERS/Neil Hall

Die europäische Medienwelt zeigt sich begeistert. Nach nur einer Minute haben die 27 Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer ohne Großbritannien am Samstag einstimmig ihr weiteres Vorgehen für die Brexit-Verhandlungen beschlossen.

Die Positionen von EU und London liegen weit auseinander. Während die britische Premierministerin Theresa May möglichst bald über ein Handelsabkommen verhandeln möchte, will die EU dies solange es geht hinauszögern. Brüssel fordert von Großbritannien seinerseits eine möglichst frühe Zahlung offener Rechnungen, was London wiederum ablehnt. Völlig offen bleibt weiterhin das Schicksal britischer Staatsbürger in der EU sowie jenes von EU-Bürgern auf britischem Territorium.

»Wir wollen Großbritannien nicht bestrafen«, sagen Politiker von Angela Merkel bis François Hollande. Und doch geht es Großmächten wie Deutschland auch darum, anderen austrittswilligen EU-Ländern zu demonstrieren, dass ein solcher Schritt nur negative Auswirkungen für sie haben kann.

Wenn da nicht unberechenbare Variablen in der Gleichung steckten. Eine davon heißt Jeremy Corbyn. Der Linkspolitiker und Chef der in Großbritannien oppositionellen Labour-Partei hat in Meinungsumfragen während der ersten Tage des von der Premierministerin ausgerufenen Kurzwahlkampfes kräftig zugelegt. Unbeachtet von der Berichterstattung der Mainstreammedien hat der als »uneinholbar« geltende Vorsprung der Torys zu schrumpfen begonnen. May könnte am Wahlabend des 8. Juni entgegen allen Prognosen als Verliererin dastehen.

Könnte. Denn Corbyn muss viele Hürden überwinden. Einige davon sind selbstgebaut. Der bürgerliche Flügel beherrscht Labour weiterhin. Auch deshalb, weil Corbyn lieber »innerparteiliche Einigkeit« predigte, statt den neoliberalen Rechten ihre Grenzen aufzuzeigen. Diese scharen sich jetzt um den ehemaligen Premierminister und Kriegsverbrecher Anthony Blair. Der bastelt an einer parteiübergreifenden Al­lianz aus EU-Befürwortern, die nach den Neuwahlen in Großbritannien die Macht übernehmen sollen.

Auch Corbyns Position gegenüber der EU bleibt widersprüchlich. Er redet einerseits von einem »Brexit im Interesse arbeitender Menschen«, hält andererseits den Zugang zum gemeinsamen Markt für eine Priorität. Seine Stärke liegt weiterhin in seiner Ablehnung der Kürzungspolitik der vergangenen Jahre. Wenn er dafür bei öffentlichen Auftritten wirbt, kann er punkten. May kann dies nicht. Sie spricht, wenn überhaupt, nur vor Hauptamtlichen ihrer Konservativen Partei.

Für die EU wäre ein Premierminister Corbyn ein Problem. Sollte ein Linkspolitiker die Brexit-Verhandlungen auf britischer Seite in klarer Gegnerschaft zur neoliberalen Austeritätspolitik führen, stünde tatsächlich eine »Bestrafung« auf der Tagesordnung.