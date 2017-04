Der Einzelkämpfer

»Mainstreamliteratur interessiert mich nicht«: Uns auch nicht. Herzlichen Glückwunsch, Klaus Bittermann! Foto: Daniel Nide

Etwas abgetragene, weiße Adidas-Sportschuhe und ein lässig umgebundenes Tuch stehen im angenehmen Kontrast zum schwarzen Jackett von Klaus Bittermann. Er kommt mit dem Fahrrad um die Ecke und öffnet die Tür seiner Kreuzberger Wohnung. »Das hier ist mein Verlag«, kontert er die Frage nach einer Führung. Der Verlag besteht lediglich aus zwei Schreibtischen, ein paar Bücherregalen, einem Telefon und zwei Computern. »Ich wollte nie für irgendwelche Angestellten verantwortlich sein und mich abhängig machen«, erklärt er. Er betreibt die Edition Tiamat, die im Verlag Klaus Bittermann erscheint, als Einzelkämpfer.

»Ein ziemlich großer Erfolg« seien die »vergeigten Memoiren« von Harry Rowohlt, wie der sie selbst immer gerne spöttisch bezeichnet habe, erzählt Bittermann. Er war unter anderem von dessen unglaublichem Gedächtnis beeindruckt. Der geniale Übersetzer, Vorleser, Autor und abtrünnige Sohn des Rowohlt-Verlegers starb 2015. Vor langer Zeit fragte ihn Bittermann, ob er seine Erinnerungen nicht auf Tonband sprechen möchte. »Er hat spontan zugesagt. Rowohlt legte nie Wert darauf bei einem großen Verlag zu erscheinen.« Aus dem Interview mit dem Journalisten Ralf Sotscheck entstand ein Buch, das 2002 unter dem Titel »Schlucken zwei Spechte« rauskam. Man kann es sich nun als Hörbuch zu Gemüte führen, »Harry Rowohlt erzählt sein Leben von der Wiege bis zur Biege« ist im Februar erschienen.

Bittermann sagt: »Mainstreamliteratur interessiert mich nicht. Ich bin immer auf der Suche nach ungewöhnlichen und originellen Manuskripten, die auch stilistisch aus der Masse hervortreten.« Er hat unter anderem die Theroetiker Guy Debord, Wolfgang Pohrt, Eike Geisel und Robert Kurz veröffentlicht. Und fast alles von Wiglaf Droste, viel von Franz Dobler und ein bisschen von Roger Willemsen. Es gibt Autoren aus dem Umfeld der Titanic, wie Gerhard Henschel oder Hans Zippert, und Übersetzungen von legendären Typen wie Hunter S. Thompson, Lester Banks und Kinky Friedman. Seit den 1990er Jahren kann Bittermann von dem Verlag leben.

Bittermann wuchs im fränkischen Kulmbach auf. Eine rebellierende Jugend gab es 1968 auch in der Provinz. »Mit 16 Jahren bin ich aus der Spur geraten«, meint Bittermann. Er produzierte eine Schülerzeitung, die den Lehrern nicht gefiel. »Örtliche Unternehmen haben Anzeigen für dieses Blatt geschaltet. Als sie merkten, was das für eine Zeitung ist, war die Hölle los«. Er flog von der Schule. »Mein Vater war total autoritätsfixiert. Diese Autorität hat ja auch was Gutes. Sie fördert den Widerstandsgeist.« Studiert hat er trotzdem, Geisteswissenschaften in Nürnberg. Und abgebrochen. »Unabhängig anarchistisch orientiert« sei er damals gewesen.

Mit Reprints anarchistischer und und surrealistischer Schriften beginnt Bittermann 1979 noch in Nürnberg seinen Verlag und geht dann nach Westberlin in die Hausbesetzerszene. »In Berlin hatte ich meinen ersten Vertrieb, der ist pleite gegangen. Dann hatte ich einen zweiten Vertrieb, der ist auch pleite gegangen.« Um finanziell klarzukommen, muss Bittermann als Erzieher arbeiten.

1983 lernt er den Essayisten Wolfgang Pohrt kennen und veröffentlicht seine Texte in Buchform. »Über ihn bin ich in eine Szene von Autoren gekommen, die unabhängig und links waren und die ich gut fand.« Pohrt war damals der auffallendste linke Kritiker der Linken. »Es ging nicht darum, auf linke Positionen zu verzichten, sondern herauszufinden, was links ist«, erklärt Bittermann. Entspannt sitzt er an seinem Schreibtisch. Er spricht mit ruhiger, gleichmäßiger Stimme, seine Beine sind übereinandergeschlagen. Auf dem Schreibtisch stapeln sich Bücher. Verstreut auf dem Boden liegen Versandumschläge. Im Bücherregal steht eine weiße Marx-Büste.

»So wie die Dinge heute liegen, würde ich mich vor einer Revolution eher fürchten, denn sie wäre heute nicht mehr emanzipatorisch, sondern der Aufstand eines Mobs, wie ihn die AfD um sich schart.« Und die Linke? Denen fällt außer alten Konzepten nichts ein. »Die altautonomen Exhaus­besetzer zum Beispiel kämpfen gegen die Gentrifizierung immer noch mit derselben Sprache wie damals. Für sie sind immer noch die Bullenschweine für alles verantwortlich, als ob sich seit 35 Jahren nichts geändert hätte. Wenn es derzeit überhaupt eine Aufgabe gibt, dann geht es darum, sich gegen den Nationalismus zu positionieren«, sagt er.

Ein kleiner Verlag muss öffentliche Resonanz erreichen, um wahrgenommen zu werden. »Denn für das Gros des Buchhandels existiere ich nicht«, betont er. Er machte Anthologien wie »Das Wörterbuch des Gutmenschen zur Kritik der moralisch-korrekten Schaumsprache«, »Serbien muss sterbien. Wahrheit und Lüge im jugoslawischen Bürgerkrieg« oder »Der rasende Mob. Die Ossis zwischen Selbstmitleid und Barbarei«, mit letzterem kam er sogar in die »Tagesthemen«. Und dann ist da noch der Fußball. In dieser Zeitung schreibt er unter anderem als bekennender Fan von Borussia Dortmund jeden Montag die »Blutgrätsche«, die »Wahrheit« über die Fußballbundesliga. Trademark seit 1998.

Die Leute zum Kauf seiner Bücher zu aktivieren, ist für Bittermann nicht mehr so einfach wie früher. So hat er vor zwei Jahren die Briefe des amerikanischen Journalisten Hunter S. Thompson veröffentlicht, die in vielen großen Medien besprochen wurden, und er selbst schrieb auch noch zwei lange Artikel. »Ich habe das generalstabsmäßig geplant. Die Veröffentlichung wurde wirklich überall angekündigt. Doch es folgte nichts. Die Leute hat es nicht interessiert.« Warum Thompson? »Er hat radikal subjektiv, unglaublich lustig und so geschrieben, dass du einen Eindruck von der Verrücktheit der Welt bekommst«, schwärmt er.