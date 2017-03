Frauen für den Klassenkampf

Teilnehmerinnen einer Frauendemonstration in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires am Mittwoch Foto: Victor R. Caivano/AP Photo

Unter dem Slogan »Nicht eine weniger! Nicht eine Tote mehr! (Ni una menos, ni una muerta mas!)« waren im Oktober vergangenen Jahres Zehntausende Frauen in Argentinien auf die Straße gegangen. Anlass waren die sich häufenden Gewaltverbrechen gegen Frauen, die durch die wachsende feministische Bewegung im südamerikanischen Land publik gemacht wurden. Im Jahr 2016 wurden nach bekannten Zahlen insgesamt 226 Frauen aus frauenfeindlichen Motiven heraus ermordet. Im Jahr 2017 sind bereits 57 Fälle bekannt geworden. Für nachhaltige landesweite wie internationale Empörung hatte die brutale Ermordung der 16jährigen Lucia Perez aus Mar del Plata am 8. Oktober gesorgt. Auch beim Nationalen Frauentreffen in Rosario, an dem am ersten Oktoberwochenende bis zu 70.000 Menschen teilgenommen und über die wachsende Diskriminierung von Frauen diskutiert hatten, war es zu gewalttätigen Übergriffen durch staatliche Sicherheitskräfte gekommen. Bei der traditionellen Abschlussdemonstration, die vor die örtliche Kirche zog, um die Rolle der katholischen Kirche in der Debatte um Abtreibung kritisch zu thematisieren, hatte die argentinische Polizei die Frauen mit Gummigeschossen und Tränengasgranaten beschossen.

Für Mittwoch hatten im Rahmen des Internationalen Frauenstreiks (Paro Internacional de Mujeres) Frauenorganisationen im ganzen Land zu Demonstrationen aufgerufen. Für den 8. März hatte ein weltweites Netzwerk zu Aktionen in insgesamt 54 Ländern mobilisiert. Im Vorfeld waren in Argentinien sechs Aktivistinnen und Aktivisten des »Ni una menos«-Netzwerks inhaftiert worden, die in der Hauptstadt Buenos Aires Grafiti zur Mobilisierung an Wände gesprüht hatten. »Die Instrumente der patriarchalen Justiz agieren mit Schnelligkeit, wenn es darum geht, uns zu verfolgen, aber nicht, wenn es darum geht, uns zu schützen«, erklärte die Gruppe am 7. März auf ­Facebook. »Wenn eine Frau bedroht oder verletzt wird, wird der Machismo der Justiz offenbar durch sein Nichthandeln«. Die Frauen wurden inzwischen aus der Untersuchungshaft entlassen.

Tausende folgten landesweit dem Aufruf des internationalen Netzwerks, das auch dazu aufgerufen hatte, die eigene Arbeitsstelle zu bestreiken. Der durchschnittliche Lohn von Frauen liegt in Argentinien bis zu 27 Prozent unter dem von Männern, die denselben Beruf ausüben. Die argentinische feministische Bewegung stellte deshalb von Anbeginn an auch die zusätzliche Diskriminierung und Ausbeutung von Frauen im Arbeitsleben in den Mittelpunkt ihrer Mobilisierungen. »Es geht um einen Tag des Kampfes, einen Tag der bewegten Rebellion, an dem wir uns die politische Essenz des 8. März wieder aneignen – als Tag der Arbeiterinnen«, stellte die Sprecherin des »Ni una menos«-Netzwerks und Organisatorin der Aktionen zum 8. März den Streiktag in eine klassenkämpferische Tradition.

Die Mobilisierungen zum Internationalen Frauenkampftag fielen außerdem zusammen mit einem bereits seit mehreren Tagen anhaltenden Streik der Lehrkräfte, der sich gegen die von der Regierungskommission veranschlagten Lohnerhöhung um 18 Prozent richtet. Die Gewerkschaften fordern hingegen eine Erhöhung um 36 Prozent.

Der derzeitige neoliberale argentinische Präsident Mauricio Macri hatte im vergangenen Jahr soziale Auseinandersetzungen in dem südamerikanischen Land provoziert, indem er über die Deregulierung des Wechselkurssystems einen starken Preisanstieg für Waren des täglichen Bedarfs, den öffentlichen Verkehr, sowie die Strom- und Wasserversorgung in Kauf nahm. Das Explodieren der Preise bedroht nicht nur die Armen, sondern auch den argentinischen Mittelstand in seiner Existenz. Es kam daher in der Vergangenheit immer wieder zu größeren Protesten der Gewerkschaften und der Opposition.