Heraus zum 1. Mai!Von Aktionsbüro
Nach dem Ostermarsch ist vor dem 1. Mai! Der Kampftag der Arbeiterklasse steht vor der Tür, und gute Gründe, an diesem Tag auf die Straße zu gehen und präsent zu sein, häufen sich. Bestellen Sie bis zum 20. April kostenlose Tagesausgaben der jungen Welt zum Zeitungskiosk Ihres Vertrauens oder zu sich selbst nach Hause und verteilen Sie diese auf der örtlichen Demonstration oder beim Maifest. Fragen und Bestellungen werden von der junge Welt-Kommunikationsabteilung gerne angenommen unter aktionsbuero@jungewelt.de oder 030/53 63 55-10.
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