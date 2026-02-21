Die Zeit der gefährlichen Narren

epd/IMAGO Wer am Tag länger arbeitet, hat auch weniger Zeit für Ausschweifungen

Nur eine Stunde die Woche mehr arbeiten – so scherzte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder dieser Tage beim Karneval. Das seien nur zwölf Minuten am Tag. Das werde doch keine Erwerbsbiographie zerstören. Einmal laut gelacht. Das ist ja zum Schießen. Das ist, aufs ganze Erwerbsleben gerechnet, ja nur rund ein Jährchen zusätzlich.

Ja, Karneval beiseite: Das ist zum Schießen. Die größte Anschaffung von Rüstungsgütern in der Geschichte der Bundesrepublik wurde Anfang vergangenen Jahres beschlossen – und die dafür notwendigen Kredite müssen getilgt werden. Und dafür soll die arbeitende Klasse ran. Der Mittelfinger unserer Kampagnengestaltung zeigt diese Woche also gen Bayern.

Wer keine Lust hat, für den Krieg zu schuften oder gar in die Bundeswehr eingezogen zu werden, braucht Informationen und gute Argumente dagegen. Dem sei die junge Welt ans Herz gelegt. Bei uns erfahren Sie, welche Interessen hinter dem Kriegskurs stehen, welchen Zusammenhang er mit Sozialabbau hat und wo sich Widerstand dagegen regt.

