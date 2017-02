Sauberes Geld?

Familien fliehen vor der Macht der Drogenkartelle. Deren schmutzige Geschäfte sollen über Holland weiß gewaschen worden sein (Tijuana, Mexiko, 3. Juni 2016) Foto: REUTERS/Jorge Duenes

Hat die niederländische Rabobank an den Gewinnen der Drogenkartelle in Mexiko mitverdient, indem sie deren Geld wusch? Ist sie deshalb sogar mitschuldig an den vielen tausend Todesopfern, die der Kampf um den Drogenmarkt in dem lateinamerikanischen Land gefordert hat? Der in den Niederlanden lebende mexikanische Menschenrechtler Fernando Hernandez hat jedenfalls vergangene Woche eine Klage gegen das Geldinstitut eingereicht, wie mehrere Zeitungen Ende vergangener Woche berichteten.

Die Generalstaatsanwaltschaft in Den Haag hat den Eingang bestätigt und angekündigt, die Vorwürfe eingehend zu prüfen. Die Klageschrift bezieht sich auf die seit einigen Jahren laufenden Ermittlungen der US-amerikanischen Behörden gegen eine 100prozentige Tochter der Rabobank in den USA namens Rabobank N. A. Die Untersuchung konzentriert sich nach Angaben der Tageszeitung De Volkskrant auf die inzwischen geschlossene Filiale in Calexico, einer kalifornischen Kleinstadt an der Grenze zu Mexiko.

Auf der anderen Seite des Grenzzauns liegt die Großstadt Mexicali, von der aus es einen regen Drogenschmuggel in die USA gibt. Unlängst entdeckten US-Fahnder wieder einen Tunnel, der beinahe so gut ausgebaut war wie die alte Elbunterführung auf St. Pauli. Der Handel über Mexicali soll im wesentlichen unter Kontrolle des berüchtigten Sinaloa-Kartells stehen, dessen Boss Joaquín Guzmán ist, genannt El Chapo, der »Kleine«. Guzmán wurde am 19. Januar von Mexiko an die USA ausgeliefert. Kurz danach wurde in New York Anklage gegen ihn in 17 Punkten erhoben, darunter wegen zahlreicher Waffenvergehen und Drogenhandels.

»Die Filiale der Rabobank in Calexico hat ein unübliches Problem – zuviel Bargeld«, schrieb der Finanzdienst Bloomberg bereits im Oktober 2015. Zuweilen müssten mehrmals die Woche Geldtransporter vorfahren. Die Dollars würden aus Geschäften stammen, die in Mexicali gemacht worden seien, schrieb Bloomberg. Die Filiale hatte deshalb mehrfach Vertreter von US-Ermittlungsbehörden zu Gast. Die Angestellten in Calexico zeigten sich laut Bloomberg allerdings wenig kooperativ und enthielten den Fahndern wichtige Dokumente vor.

»Die Rabobank muss von der Anwesenheit der Drogenkartelle gewusst haben, trotzdem hat man davor die Augen verschlossen«, sagt Anwalt Göran Sluiter, der Fernando Hernandez vertritt. Sluiter ist Professor für internationales Strafrecht an der juristischen Fakultät der Universität von Amsterdam und auf politische Verfahren spezialisiert. So vertritt er auch die Kläger im sogenannten Minder-minder-Prozess, in dem sich der Rechtspopulist Geert Wilders wegen Hetze gegen die in den Niederlanden lebenden Marokkaner verantworten muss. »Geldwäsche ist ein Verbrechen mit Opfern«, sagte Sluiter gegenüber De Volkskrant. Drogenorganisationen seien »extrem gewalttätig«, Möglichkeiten für Geldwäsche »entscheidend für ihr Funktionieren«. Deshalb sei die Rabobank »Mitglied einer kriminellen Vereinigung«. Das Management in Utrecht hat versprochen, die Staatsanwaltschaft in Den Haag bei den Ermittlungen umfassend zu unterstützen. Darüber hinaus werde es wegen des laufenden Verfahrens keine weitere Stellungnahme in der Angelegenheit geben. Nur soviel sagte ein Rabobank-Sprecher gegenüber der Presse: »Wir hoffen, dass wir diese Sache aus der Vergangenheit so schnell wie möglich hinter uns lassen können.«

Die Genossenschaftsbank ist unterdessen nicht das einzige Geldinstitut, das in Verdacht steht, am Drogenhandel mitzuverdienen. 2012 räumte zum Beispiel die britische Großbank HSBC ein, 881 Millionen Dollar für Kartelle in Mexiko und Kolumbien gewaschen zu haben. Natürlich aus Versehen. Die üblichen Standards seien manchmal nicht eingehalten worden, säuselten die Briten. Der US-Senat warf HSBC in einem Untersuchungsbericht eine »durch und durch versaute Unternehmenskultur« vor, wie Reuters seinerzeit berichtete. Die US-Behörden drohten mit dem Entzug der Lizenz. Der damalige britische Finanzminister George Osborne soll damals seinen ganzen Einfluss geltend gemacht haben, um dies zu verhindern. Er zeigte sich besorgt, ein Strafprozess könne in eine »weltweite finanzielle Katastrophe« führen. Die Briten zahlten schließlich in einem Vergleich knapp zwei Milliarden Dollar und entgingen der Strafverfolgung.

»Es gibt ziemlich gute internationale Konventionen, um Geldwäsche zu bekämpfen. Aber die Gesetze werden schlecht umgesetzt«, zitierte De Volkskrant den italienischen Ökonomen Antonio Maria Costa. Die Regierungen wagten es aber nicht, gegen die Geldhäuser vorzugehen: »Banker stehen über dem Gesetz.« Costa war bis 2010 Exekutivdirektor der UN-Organisation zu Drogen und Kriminalität (UNODC), die vor fünf Jahren in einem Bericht feststellte, dass weltweit 99 Prozent aller Drogengelder gewaschen werden und Banken dabei eine zentrale Rolle spielen. »Noch nie wurde eine Bank wegen Geldwäsche geschlossen, und es ist noch nie ein Bankier hinter Gittern gelandet«, sagte Costa im Zeitungsinterview und fügte hinzu: »Sie kriegen ein Bußgeld, das nur ein paar Prozent des Jahresgewinns ausmacht.« Viele Regierungen spielten das »miese Spiel« mit und hielten ihre schützende Hand über die Banken.