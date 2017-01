Steinmeier im Dschungelcamp

Nicht immer nur die Bundeswehr besuchen: Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier wird am Freitag in einem Camp der FARC erwartet Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Der deutsche Bundesaußenminister und designierte Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier (SPD), besucht Kolumbien und will auch der Guerillaorganisation FARC seine Aufwartung machen. Wie die kolumbianische Außenministerin María Ángela Holguín am Dienstag im Radiosender RCN bestätigte, wird Steinmeier am heutigen Freitag in der Hauptstadt Bogotá zunächst mit Staatschef Juan Manuel Santos zusammentreffen, bevor er im Department Meta ein Camp besuchen wird, in dem sich Kämpfer der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) auf die Abgabe der Waffen und ihre Eingliederung in das zivile Leben vorbereiten.

Entsprechend dem zwischen der Regierung und der Guerilla abgeschlossenen Friedensvertrag werden die etwa 5.800 Rebellen derzeit in 26 Zonen im ganzen Land zusammengezogen. Überwacht werden diese Lager durch die Vereinten Nationen, die dazu eine Beobachtermission entsandt haben.

Steinmeier ist nicht der einzige ausländische Gast in den Camps. Obwohl die FARC von der Europäischen Union bis vor wenigen Wochen als »terroristische Organisation« geführt wurden, will auch der französische Präsident François Hollande Ende des Monats im Department Cauca eines der Lager besuchen. Pablo Catatumbo, einer der führenden Comandantes der Guerilla, begrüßte diese Ankündigung: »Wir sind absolut zuversichtlich, dass dies ein Impuls für die Umsetzung der Vereinbarungen sein wird«, erklärte er. Es sei den FARC »eine Ehre«, den französischen Präsidenten zu empfangen. Auch Rodrigo Londoño alias Timochenko, oberster Chef der Rebellenorganisation, begrüßte über Twitter die ausländischen Visiten: »Wir danken der Regierung Frankreichs für ihre Unterstützung bei der Umsetzung der Abkommen von Havanna. Die Welt unterstützt den Frieden in Kolumbien.«

