Doppelsignal aus Tokio

15. August 2015: Anhänger rechter Gruppen paradieren auf dem ­Gelände des Yasukuni-Schreins in Tokio Foto: EPA/FRANCK ROBICHON- Bildfunk

Friedensbotschaften in Hawaii und ein Schreinbesuch in Tokio: Im Abstand weniger Stunden lieferten Japans rechtskonservativer Premierminister Shinzo Abe und sein Kabinettskollege Masahiro Imamura, Minister für den Wiederaufbau nach der Tsunami- und Reaktorkatastrophe von 2011, ein zwiespältiges Bild der gegenwärtigen Politik ihres Landes. Während sich Abe in Pearl Harbor im US-Bundesstaat Hawaii mit US-Präsident Barack Obama traf und die Versöhnung mit dem einstigen Kriegsgegner und heutigem Verbündeten zelebrierte, suchte Imamura den Yasukuni-Schrein in Tokio auf. Dort wird der rund 2, 5 Millionen seit 1868 »gefallenen« kaiserlichen Soldaten gedacht.

Unter den namentlich genannten Militärangehörigen befinden sich mehrere verurteilte Kriegsverbrecher, die unter anderem Verantwortung für Japans Aggressionskriege in Asiens Nachbarländern in den 1930er und 40er Jahren tragen. Kritiker im In- und Ausland betrachten Yasukuni als Symbol des Militarismus. Besuche von Premierministern hatten schon mehrmals für scharfe Proteste aus China und beiden koreanischen Staaten gesorgt – Ländern, die unter Japans brutaler Besatzungspolitik leiden mussten. Am 15. August, dem Tag der japanischen Kapitulation, pilgern Jahr für Jahr zahlreiche Ultranationalisten zum Schrein. Im angeschlossenen Museum wird ein revisionistisches Geschichtsbild vermittelt. So werden etwa Tokios Expansionskriege als Befreiung der asiatischen Länder vom westlichen Imperialismus verklärt.

Nur etwa drei Stunden vor Imamuras Besuch hatte Abe in der über dem Wrack der damals zerstörten »USS Arizona« errichteten Gedenkstätte für die mehr als 2.400 Opfer des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor vom 7. Dezember 1941, nach dem die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten, sein »aufrichtiges und immerwährendes Beileid« erklärt. »Wir dürfen die Schrecken des Krieges niemals wiederholen«, sagte er. Obama sagte in seiner Ansprache, von dem gemeinsamen Besuch in Pearl Harbor solle ein Signal des Friedens ausgehen.

Es war das erste Mal, dass ein japanischer Ministerpräsident Pearl Harbor besuchte. Auch wenn Abe und Obama mit dem Treffen ein Zeichen der Versöhnung setzen wollten, hatte Japans Regierung schon im Vorfeld eine Entschuldigung ausgeschlossen, genauso wie Obama sich entschuldigender Worte enthalten hatte, als er am 27. Mai zu Besuch in der japanischen Stadt Hiroshima war. In Hiroshima kostete der Abwurf einer US-Atombombe bis Ende 1945 schätzungsweise 230.000 Menschen das Leben.

Die Versöhnungsgeste kann als Bestandteil der von der US-Regierung bereits 2015 beschlossenen »Schwerpunktverlagerung nach Asien« (Pivot to Asia) betrachtet werden. In ihrem Bemühen, den Aufstieg Chinas und den wachsenden Einfluss Beijings in Asien zu begrenzen, arbeiten beide Staaten eng zusammen. Obwohl die Nachkriegsverfassung Japan das Führen von Kriegen streng verbietet, unterstützt Washington seit langem die von Tokio betriebene Aufrüstung des Landes. Diese bleibt jedoch nicht ohne Widerspruch: Im Sommer des vergangenen Jahres demonstrierten Zehntausende Menschen gegen Abes abermalige »Neuinterpretation« der Verfassung, nach der es der Armee erlaubt sein soll, Verbündeten im Ausland militärische Unterstützung zu leisten. Viele Japaner sind nicht mehr bereit, der Friedensrhetorik ihres Regierungschefs Glauben zu schenken.