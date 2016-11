Noch einmal Ortega

Wahlkampf für Daniel Ortega und Rosario Murillo in Jinotepe Foto: Oswaldo Rivas/Reuters

Die Sieger der am Sonntag stattfindenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Nicaragua dürften bereits feststehen. Dem mittlerweile 70 Jahre alten Amtsinhaber Daniel Ortega sagen die jüngsten Umfragen ein Ergebnis von über 60 Prozent der Stimmen voraus. Seine Partei, die Sandinistische Nationale Befreiungsfront (FSLN), kann mit einer Zustimmung von rund zwei Dritteln der knapp vier Millionen Wähler rechnen.

Nachdem schon vor Monaten alle Meinungsumfragen einen haushohen Sieg der FSLN-Kandidaten prognostiziert hatten, riefen Teile der Opposi­tion zum Wahlboykott auf. Sie warfen Ortega und seiner Partei vor, die Wahl zu manipulieren. Die Kandidatur von Ortegas Frau, der Schriftstellerin und Professorin Rosario Murillo, für das Amt der Vizepräsidentin lieferte ihnen weitere Munition. So titelte die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag: »Nicaragua steuert auf eine Quasi-Monarchie zu«. Obwohl die beabsichtigte Schützenhilfe für die Opposition erkennbar ist, könnte Murillo, die als Regierungssprecherin bereits über großen politischen Einfluss verfügt, mit ihrer Wahl zur Vize tatsächlich die Nachfolge Ortegas antreten, wenn dieser zum Beispiel aus Gesundheitsgründen ausscheiden würde. Die christliche Fundamentalistin wird allerdings wegen ihrer strikten Ablehnung von Abtreibungen und anderen konservativen Positionen auch von vielen Anhängern der Sandinisten abgelehnt.

Trotzdem ist mit einem glatten Durchmarsch des Regierungslagers zu rechnen. Ein Grund dafür ist die Schwäche seiner zerstrittenen Gegner. Der letzten Prognose des Umfrageinstituts M&R Consultores zufolge können alle oppositionellen Parteien zusammen lediglich mit rund zehn Prozent der Wählerstimmen rechnen. Um die 90 Mandate im Parlament bewerben sich insgesamt 16 Parteien, fünf davon lediglich in den autonomen Regionen an der Karibikküste.

Angesichts ihrer Zersplitterung und Chancenlosigkeit setzt die Rechte darauf, die Legitimität der Wahlen anzuzweifeln. Auch Washington spielte diese Karte aus. Anfang der Woche warnte Ángel Guerra Cabrera, der Kolumnist der mexikanischen Tageszeitung La Jornada, vor Einmischungsversuchen und einem »weichen Staatsstreich« der USA in Nicaragua. Als Beleg führte der aus Kuba stammende Journalist unter anderem Kampagnen großer Medienkonzerne gegen den Bau des durch Nicaragua führenden Kanals zwischen Atlantik und Pazifik sowie unbelegte Berichte über Manipulationen im laufenden Wahlprozess an.

Flankiert wird dies von Äußerungen der US-Botschafterin in Managua, Laura Dogu, die in einem Interview der Tageszeitung La Prensa bereits vorab die Legitimität der künftigen Regierung in Frage stellte. US-Präsident Barack Obama, erklärte die Diplomatin, sei über die »Lage der Demokratie in Nicaragua« sehr besorgt. Das weitere Szenario folgt einem bekannten Schema. Gut einen Monat vor der Wahl stimmte das US-Repräsentantenhaus einem Gesetzentwurf über wirtschaftliche Sanktionen zu. Mit dem im September verabschiedeten »Nicaragua Investment Conditionality Act« (Nica Act) kann Washington Kredite internationaler Finanzinstitutionen an Nicaragua blockieren. Verbunden mit ihm sind Bedingungen, welche die Regierung in Managua erfüllen muss, um US-Sanktionen zu vermeiden. Unter anderem fordert Washington die Durchführung »freier und transparenter Wahlen« und die Respektierung von »Demokratie und Menschenrechten«.

Die Wiederwahl des Comandante Daniel Ortega, der Nicaragua bereits seit dem Sieg der Sandinistischen Revolution 1979 bis 1990 regierte und 2007 in das höchste Staatsamt zurückkehrte, wird die nationale Oligarchie jedoch auch mit Unterstützung der USA nicht mehr verhindern können. Spannend ist deshalb nicht, wer die Wahl in Nicaragua gewinnt, sondern ob es der lateinamerikanischen Rechten im Bündnis mit internationalen Medienkonzernen und den USA gelingt, die Wahlentscheidung der Bevölkerung des mittelamerikanischen Landes zu delegitimieren.