Chicago geht gegen rechte Cops vor

Chicago. Der Stadtrat von Chicago im US-Bundesstaat Illinois hat ein Betätigungsverbot für Polizisten in Gruppen wie den faschistischen »Proud Boys« oder der rechten »Oath Keeper«-Miliz beschlossen. Mit 28 zu 21 Stimmen wurde die neue Verordnung am Mittwoch vergangener Woche in der drittgrößten Stadt der USA verabschiedet, wie die Chicago Sun Times berichtete . Untersagt sind demnach Verbindungen zu »extremistischen Gruppen« oder »extremistische Aktivitäten«. Die Maßnahme verbiete es Polizisten zudem, sich aktiv an solchen Gruppen zu beteiligen, sei es durch Spendensammlungen, Rekrutierung von Mitgliedern oder das Zeigen von Tätowierungen, die jene Gruppen verherrlichen. Ermittlungen sollen künftig durch eine unabhängige städtische Aufsichtsbehörde erfolgen. (jW)

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