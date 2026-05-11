Sri Lanka erhöht abermals Strompreise

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Colombo. Angesichts der durch den Krieg gegen den Iran hervorgerufenen Energiekrise hat die Regierung von Sri Lanka eine deutliche Erhöhung der Strompreise angekündigt. Stromkunden, die mehr als 180 Kilowattstunden im Monat verbrauchen, müssen ab Montag einen Aufschlag von 18 Prozent zahlen, teilte die Versorgungskommission des Inselstaates am Sonntag mit. Der treffe demnach vor allem »Industrie, Hotels und Regierungsbehörden sowie religiöse Kultstätten«. Schon vergangenen Monat waren die Strompreise um 40 Prozent erhöht und zudem Benzin rationiert worden. (AFP/jW)

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