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Saudi Aramco fährt Extraprofit ein

Dubai. Der weltweit größte Ölexporteur Saudi Aramco hat aufgrund des Kriegs gegen den Iran satte Extraprofite im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftet. Der Gesamtumsatz sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf 115,49 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte der Konzern am Sonntag mit. Grund seien die höheren Preise, zu denen man sowohl Rohöl als auch Raffinerie- und Chemieprodukte abgesetzt habe. Auch Shell und BP präsenterten jüngst überdurchschnittliche Quartalszahlen. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 11.05.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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