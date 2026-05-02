1386, 9. Mai: Portugal und England schließen den Vertrag von Windsor. Die in Lissabon seit 1383 neu herrschende Dynastie Avis bekräftigt damit eine 1373 geschlossene Allianz zwischen den beiden Seenationen. Die englische Hilfe trägt entscheidend dazu bei, dass Portugal gegenüber dem Königreich Kastilien seine Unabhängigkeit bewahren kann. Da die Allianz nie aufgekündigt wurde, ist sie heute das älteste noch bestehende diplomatische Bündnis Europas.

1686, 6. Mai: Polen-Litauen und das russische Zarenreich schließen den »Ewigen Frieden«. Damit wird der Vertrag von Andrussowo von 1667, der den Russisch-Polnischen Krieg beendet hatte, völkerrechtlich bestätigt. Polen verliert große Territorien an Russland, darunter die Städte Smolensk und Kiew. Zar Peter I. sichert sich damit die Vormachtstellung in Osteuropa. Für Polen-Litauen beginnt ein schleichender Niedergang, bis das Land ab 1772 zwischen Preußen, Russland und Österreich-Ungarn aufgeteilt wird.

1796, 10. Mai: In Paris wird der Sozialist François Noël Babeuf mit einigen seiner Genossen verhaftet. Vorgeworfen wird ihm die Anführerschaft einer Verschwörung, die den gewaltsamen Sturz der Regierung vorbereitet habe. Babeuf gilt als einer der konsequentesten Vertreter der Interessen der werktätigen Bevölkerung zur Zeit der Französischen Revolution. Rosa Luxemburg wird ihn später als »den ersten Vorkämpfer des modernen revolutionären Proletariats« bezeichnen. Am 26. Mai 1797 wird Babeuf hingerichtet.

1866, 7. Mai: Der revolutionäre Demokrat Ferdinand Cohen-Blind verübt in Berlin Unter den Linden ein Attentat auf Otto von Bismarck, um den drohenden Krieg Preußens gegen Österreich zu verhindern. Er fängt den preußischen Ministerpräsidenten auf seinem Heimweg ab und schießt mehrfach mit einem Revolver auf ihn. Drei Kugeln streifen Bismarck, zwei Kugeln sollen an seinen Rippen abgeprallt sein. Cohen-Blind begeht am Folgetag in Polizeigewahrsam Suizid.

1936, 9. Mai: Nachdem italienische Truppen Tage zuvor in die Hauptstadt Addis Abeba einmarschiert sind, annektiert Benito Mussolini Äthiopien und gliedert es in die neue Kolonie Italienisch-Ostafrika ein. Italiens König Viktor Emanuel III. nimmt den Titel »Kaiser von Abessinien« an. Damit ist der am 3. Oktober 1935 von Italien begonnene Abessinienkrieg beendet. Prägend für den späteren Zweiten Weltkrieg wird die brutale Kriegführung der Faschisten. Zum ersten Mal wird ein Krieg mit systematischem Einsatz der Luftwaffe geführt. Dabei wirft Italien auch Giftgasbomben ab.