Echtheit schreibt sich Duisburg nunmehr auf die Fahnen. Echt ist in jedem Fall der ökonomische Abstieg der Stadt an der Mündung der Ruhr in den Rhein. Für den westdeutschen Nachkriegskapitalismus war der größte Binnenhafen der Welt ein wirtschaftlicher Herzschrittmacher. BRD 1956.

→ Duisburgs Dreiklang: Häfen, Hütten, Schächte. ARD Alpha, 16.40 Uhr

Immer wieder montags

Nur noch zwei Montagsspiele, dann haben wir auch diese Saison überstanden: Drei Spieltage vor Schluss hat die Eintracht Rang drei und damit einen Platz für die kommende Champions-League-Qualifikationsphase noch nicht sicher. Und auch die Nürnbergerinnen sind noch nicht vorzeitig in den Ferien, sollten punkten, um als Neulinge nicht gleich wieder runterzugehen. Einen Vorteil hätte das Unterhaus allerdings: In der zweiten Liga gibt es, so wie es überall sein sollte, keine Partien am Wochenanfang. BRD 2026.

→ Fußball der Frauen. Bundesliga, 24. Spieltag: Eintracht Frankfurt – 1. FC Nürnberg. Sport 1, 18.00 Uhr

Das Internet füllt sich mit Deepfakes – seien das gefälschte Pornos mit meist prominenten Frauen oder MAGA-Influencerinnen aus dem Rechner eines indischen Studenten. Eckart von Hirschhausen lehrt uns Medienkompetenz und welche Banden hinter der Bildfälscherei stecken. BRD 2026.

→ Hirschhausen und die Deepfake-Mafia. Das Erste, 20.15 Uhr

Toxisches Verhältnis: Der Anwalt Robert Montague Renfield (Nicholas Hoult) schuftet seit Jahrzehnten für Graf Dracula (Nicolas Cage). USA 2023.

→ Renfield. Pro sieben, 22.00 Uhr

Ehe Elon Musk den goldenen Wasserträger für Donald Trump gab und vor versammelter Menschheit abhitlerte, war er bereits, was er, seiner Klassenzugehörigkeit entsprechend, ist: ein Kapitalist, dem reichlich egal ist, was passieren muss, damit es Profite regnet. Die etwa 3.000 Kundenbeschwerden zu Fehlfunktionen autonom fahrender Teslas etwa wurden jahrelang unter Verschluss gehalten. BRD 2025.

→ Elon Musk Uncovered. Das Tesla-Experiment. Das Erste, 22.50 Uhr