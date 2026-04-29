Markt der Ideen

Gott würfelt Stars Hollow: Kriegt Rory Dean, oder rührt sich ­Tristan hinreichend rein? Und zieht es Lorelai zu Max oder zu Luke? Von Entscheidungen und Typen, die keine sind. USA 2001.

→ Gilmore Girls. Alte Liebe, neues Glück. Sixx, 14.40 Uhr

Schafschaft

In vier Episoden geht es einmal in alle vier Himmelsrichtungen der Insel. Los geht’s mit dem Norden, wo die karge Insel Árainn Mhór (englisch: Arranmore) von Sandstränden hier, und schroffen Klippen dort umrandet ist. Andernorts, wie im Städtchen Aontroim (Antrim) am Ufer des Abhainn na bhFiodh (Six Mile Water), geht es durch die Schafzucht reger zu. BRD 2022.

→ Irischer Kompass. Einsamer Norden (Folge 1). 3sat, 14.50 Uhr

Gerontokratie

Das Seniorenzentrum des 150-­Seelen-Örtchens Pescueza in der westspanischen Extramadura ist ein Ort der Selbstverwaltung. Die Alten bestimmen über sich und die Einrichtung selbst. BRD 2024.

→ Re: Ein Dorf lässt seine Alten nicht im Stich. Arte, 19.40 Uhr

Fliegerschiss

Allein in Oranienburg, nördlich von Berlin, werden noch rund 200 Weltkriegsbomben vermutet, die unter der Erde liegen und nie entschärft wurden. Die Stadt war Rüstungsstandort der deutschen Faschisten und wurde von den Alliierten ­entsprechend bombardiert. Vielleicht sollte man Alexander Gauland mit Picke und Spaten zum Buddeln hinschicken. BRD 2025.

→ Alpha-Thema. Bombenentschärfung: Explosives Erbe – Lena Ganschow und die Weltkriegsbomben. ARD Alpha, 15.15 Uhr

Warschauer Fakt

Dank ZDF Info wissen wir nun, dass die verlorenen Orte der Sowjetunion Polen und die DDR – im Anschluss: Ungarn, ČSSR und Bulgarien – sind. BRD 2025.

→ Lost Places der Sowjetunion. Polen und die DDR. ZDF Info. 20.15 Uhr

Vogel Strauß

Unterwegs im dunkeldeutschen, diktaturbegabten Osten: Im ­brandenburgischen Prenzlau macht sich Botho Strauß’ Junior Simon auf die Suche nach der Demokratie. Vielleicht, weil er bei Vati nicht fündig geworden ist. BRD 2026.

→ Demokratie auf der Kippe? Was Prenzlau über Deutschland erzählt. 3sat, 21.45 Uhr

Menschenmatsch

»Ich will dich küssen. Du musst mich nicht zurückküssen, wenn du keine Lust dazu hast.« USA 1976.

→ Rocky. Kabel 1, 22.40 Uhr