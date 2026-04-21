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Aus: Ausgabe vom 21.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Exporte für Iran sinken 2025 um fast ein Viertel

Wiesbaden. Die deutschen Exporte in den Iran sind im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gesunken. 2025 lieferten deutsche Exporteure Waren im Wert von 961,6 Millionen und damit 24,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im Vergleich zu 2018 nahmen die Exporte um 64,3 Prozent ab. Damals hatte US-Präsident Donald Trump das internationale Atomabkommen aufgekündigt und seitdem eine Reihe neuer Sanktionen gegen den Iran verhängt. Die Importe aus dem Iran in die Bundesrepublik nahmen im vergangenen Jahr leicht zu, aber sanken im Vergleich zu 2018 um 46,8 Prozent. Die BRD importierte vor allem Nahrungsmittel und exportierte Maschinen .(AFP/jW)

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