Privatisierung von SEFE eingeleitet

Berlin. Die Bundesregierung startet die Privatisierung der 2022 verstaatlichten früheren Gasprom-Tochter Securing Energy for Europe (SEFE). Dies sagte der Chef des Energiekonzerns, Egbert Laege, in einem ‌am Montag veröffentlichten Interview der Financial Times. Vorgaben der Europäischen Union (EU) verlangen, ‌dass der Bund seinen Anteil bis 2028 auf maximal 25 Prozent plus eine Aktie reduziert. SEFE betreibt ​rund zehn Prozent des hiesigen Gasnetzes. (Reuters/jW)