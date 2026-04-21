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Aus: Ausgabe vom 21.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Vulcan Energy arbeitet mit Siemens zusammen

München. Der Siemens-Konzern hat eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Unternehmen Vulcan Energy angekündigt, das im großen Stil im Oberrheintal Lithium fördern will. »Als strategischer Investor und wichtiger Technologiepartner unterstützen wir Vulcan Energy dabei, Europas erste große, nachhaltige Lithiumquelle zu erschließen«, erklärte Siemens-Chef Roland Busch am Montag. Siemens will demnach Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologie für das sogenannte Lionheart-Projekt von Vulcan Energy liefern.(AFP/jW)

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