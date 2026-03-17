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Aus: Ausgabe vom 17.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Studie: Ölkonzerne machen Millionenprofite

Berlin. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace wirft den Mineralölkonzernen in Deutschland vor, seit Beginn des Iran-Kriegs massiv überhöhte Gewinne an den Tankstellen zu erzielen. Die Unternehmen verdienten täglich 21 Millionen Euro an sogenannten Übergewinnen, ging am Montag aus einer von Greenpeace beauftragten Analyse hervor. Grund sei, dass die Preise für Benzin und Diesel weit stärker gestiegen seien als die ‌zugrundeliegenden Rohölpreise. Allein bei Diesel beliefen sich die täglichen Zusatzeinnahmen auf 17,9 Millionen Euro, bei Benzin auf 3,2 Millionen ‌Euro, heißt es in der Studie des Energieexperten Steffen Bukold. (Reuters/jW)

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