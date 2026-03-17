Offener Brief an Trump und Netanjahu: Beenden Sie diesen Krieg!

DEBBIE HILL/IMAGO/UPI Photo

Das israelische Bündnis »It’s ­Time«, in dem 80 jüdische und arabische Organisationen vertreten sind, hat am Montag einen offenen Brief an US-Präsident Donald Trump und den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gerichtet, in dem ein Ende des Krieges mit dem Iran gefordert wird:

Herr Präsident, Herr Ministerpräsident,

als Bürger Israels, Juden und Araber, die in dem von Ihnen ausgelösten Krieg einen unerträglichen Preis zahlen, während der seit zweieinhalb Jahren tobende Krieg noch nicht wirklich vorbei ist, richten wir einen dringenden Appell an Sie: Es ist an der Zeit, den Krieg gegen den Iran zu beenden – einen Krieg, der unerreichbare Ziele verfolgt und keine klare Ausstiegsstrategie hat, der unserem Streben nach einem Leben in Sicherheit, Freiheit und Frieden nicht dient und in vielerlei anderer Hinsicht schädlich ist: Unter dem Deckmantel des Krieges gegen den Iran droht der fragile Waffenstillstand im Gazastreifen zu scheitern, die meisten Grenzübergänge sind geschlossen, was den Fluss humanitärer Hilfe verhindert. Präsident Trumps 20-Punkte-Plan droht zu scheitern, die Gewalt der Siedler grassiert im Westjordanland (…). Und nun wird der gesamte Nahe Osten in einen regionalen Krieg hineingezogen – wobei jede Runde dieses »ewigen Krieges« die Vision von regionaler Stabilität und Sicherheit immer weiter in die Ferne rückt. (…) Das Massaker vom 7. Oktober und die Entführungen sowie der darauf folgende schreckliche Krieg haben zweifelsfrei bewiesen: »Konfliktmanagement« ist eine Illusion, keine Lösung. (…)

Krieg ist keine Lösung. Die regionale und globale Geschichte lehrt uns, dass nur politische Vereinbarungen und diplomatische Bemühungen Sicherheit und Stabilität gewährleisten können. Es ist daher klar, dass zur Stabilisierung der Region die Lösung Folgendes beinhalten muss:

– ein sofortiges Ende des Krieges mit dem Iran, beginnend mit der sofortigen Bereitschaft für Verhandlungen,

– Fortschritte bei der Umsetzung von Präsident Trumps 20-Punkte-Plan, die Gewährleistung der Tätigkeit des Friedensrats, die Garantie des Waffenstillstands im Gazastreifen und die Sicherung des humanitären Korridors,

– die Beendigung des Siedlerterrorismus, der Vertreibung und der De-facto-Annexion des Westjordanlands sowie die Gewährleistung der Rechte palästinensischer Gemeinschaften,

– die Ankündigung eines verbindlichen politischen Rahmens für den »Tag danach«: eine regionale Konferenz, die einen politischen Prozess einleitet, der auf eine sichere und friedliche Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts abzielt als Schlüssel zu einem umfassenderen regionalen Abkommen, zur Normalisierung und zur Bildung regionaler Allianzen, die langfristige Stabilität und Wohlstand gewährleisten. (…)

In wenigen Wochen werden sich Tausende israelischer Bürger beim People’s Peace Summit in Tel Aviv versammeln, um eine klare Stimme gegen den ewigen Krieg und für eine politische Lösung zu erheben. Es ist an der Zeit, den Krieg mit dem Iran zu beenden und dem Kreislauf des Blutvergießens ein Ende zu setzen. Es ist an der Zeit, die Lage in Gaza zu stabilisieren, die Eskalation im Westjordanland zu stoppen und einen verantwortungsvollen und realistischen Weg zu einem umfassenden politischen Prozess zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts und zur Schaffung langfristiger regionaler Stabilität zu fördern. (…)