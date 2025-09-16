Elon Musk kauft Tesla-Aktien für eine Milliarde Dollar

Sebastian Gollnow/dpa Elon Musk beim Verlassen seiner Giga-Factory im brandenburgischen Grünheide (13.3.2024)

Austin. Tesla-Chef Elon Musk hat Aktien des Elektroauto-Herstellers im Wert von rund einer Milliarde Dollar gekauft. In der Folge stieg der Kurs der Aktie kräftig an. An der Börse wurde der Zukauf als Demonstration von Zuversicht für die Zukunft von Tesla interpretiert. Die Aktie legte zeitweise um rund sechs Prozent zu.

Musk kaufte am Freitag mehr als 2,5 Millionen Aktien, wie am Montag bekannt wurde. Ihm gehört rund ein Fünftel des Autobauers, eine Beteiligung die rund 250 Milliarden US-Dollar (etwa 213 Mrd. Euro) wert ist. Es ist Musks erster Aktien-Zukauf seit 2020. Zwischenzeitlich hatte er sich von Anteilen getrennt, um den Kauf der später in X umbenannten Online-Plattform Twitter zu finanzieren.

Die Aktionäre des Autoherstellers sollen im November über ein neues Vergütungspaket für Musk entscheiden. Es könnte ihm zusätzliche Aktien im Wert von einer Billion US-Dollar einbringen, vorausgesetzt der Börsenwert von Tesla steigt binnen zehn Jahren auf 8,5 Billionen US-Dollar. Aktuell ist Tesla rund 1,3 Billionen US-Dollar wert. Musk strebt schon seit Jahren eine Beteiligung von 25 Prozent an, um seine Position im Unternehmen zu zementieren.

Nach Rückgängen der Auslieferungen, die unter anderem von Musks politischer Aktivität im Umfeld von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurden, rutschte der Kurs der Tesla-Aktie in diesem Jahr zeitweise deutlich ab. (dpa/jW)