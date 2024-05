Hatem Khaled/REUTERS Hin- und hergetrieben: Fliehende Palästinenser am Montag in Rafah

Sie leben seit Monaten in Dreck und Wassermassen, hungern und müssen nun erneut fliehen. Zunächst sind rund 100.000 der insgesamt 1,2 Millionen Menschen der an der Grenze zu Ägypten gelegenen Stadt Rafah im Gazastreifen seit Montag morgen aufgerufen, sich in »Sicherheit« zu bringen. In der Nacht hatte Israels Verteidigungsminister Joaw Gallant den Beginn des Militäreinsatzes mit der Ablehnung des Verhandlungsangebots durch die palästinensische Organisation Hamas begründet. Die hatte wiederholt ein festgeschriebenes Ende des Krieges gefordert, was von Tel Aviv abgelehnt wird.

Vom Regen gepeitscht und aus Angst vor einer weiteren Intensivierung der israelischen Bombenangriffe auf die zuvor als »sicher« deklarierte Stadt im Süden, verließen verzweifelte Palästinenser am Montag ihre durchnässten Zeltlager. Einige luden Kinder und Habseligkeiten auf Eselskarren, andere stiegen in Autos, wieder andere gingen einfach zu Fuß, wie Reuters berichtete. Ein Großteil der Küstenenklave ist nach sieben Monaten Krieg zerstört, und Abu Ahmed erklärte exemplarisch gegenüber der Agentur: »Die israelische Besatzung sagte den Menschen, sie sollten nach Rafah gehen, das sei ein sicheres Gebiet. Heute sagen sie uns, wir sollen aus Rafah verschwinden. Wohin sollen die Menschen gehen?« Nach Ansicht Israels – unter anderem durch Flugblätter kundgetan – in eine 20 Kilometer entfernte »erweiterte humanitäre Zone« nahe der Stadt Khan Junis.

In dem zu räumenden Areal befinden sich das zentrale Krankenhaus der Stadt sowie die Grenzübergänge Rafah und der von Israel betriebene Kerem Schalom. Die beiden Übergänge sind für den Warenfluss in die Enklave von entscheidender Bedeutung. Online zirkulierten – auch von der UN-Menschenrechtsbeauftragten Francesca Albanese verbreitet – Bilder von kilometerlangen Lkw-Schlangen auf ägyptischer Seite, deren Hilfsgüter von israelischer Seite blockiert werden. Von Armeeseite war nun zu hören, dass es im ausgewiesenen Bereich für die Vertriebenen Nahrungsmittel, Wasser und Medikamente gebe und die Versorgung der Bevölkerung mit humanitären Hilfsgütern »während des Räumungseinsatzes ungehindert weitergehen« werde. Das UN-Palästinenserhilfswerk verweigert indes eine »Evakuierung«: »Die Organisation wird so lange wie möglich in Rafah präsent bleiben und den Menschen weiterhin lebensrettende Hilfe leisten«, schrieb UNRWA auf X.