ADN-ZB/picture alliance/ASSOCIATED PRESS Sozialdemokrat trifft Kommunisten. Willy Brandt zu Besuch bei Erich Honecker, Berlin, 19.9.1985

Mit einem Treffen vom 23. bis zum 25. Februar 1984 in Wendisch-Rietz am Scharmützelsee begannen vor 40 Jahren Gespräche zwischen Theoretikern aus SED und SPD. In Washington war Ronald Reagan seit 1981 Präsident und sofort mit maßloser antikommunistischer Hetze angetreten: Er wolle »den« Kommunismus als »bizarres Kapitel in der Geschichte der Menschheit abtun, dessen letzte Seiten noch geschrieben werden«. Die Sowjets stünden »im Mittelpunkt des Bösen in der modernen Welt« (März 1983). Den Worten folgte ein gigantisches Aufrüstungsprogramm, das im Herbst 1983 in der Stationierung von Mittelstreckenraketen und Cruise-Missiles in Westeuropa gipfelte.

Die DDR strebte mit der Formel ihres Staats- und Parteichefs Erich Honecker ungeachtet des neuen »Raketenzauns« (auch sowjetischer Raketen in der DDR) weiterhin eine »Koalition der Vernunft« mit der Bundesrepublik an. Das missfiel der sowjetischen Führung, die Honecker bei einem Geheimtreffen im Sommer 1984 Verrat vorwarf und ihm verbot, der BRD einen Staatsbesuch abzustatten. Der kam erst im September 1987 zustande – kurz nach Veröffentlichung des SPD-SED-Papiers »Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit«. Es war aus den Gesprächen, die 1984 begonnen hatten, entstanden.

In Bonn wiederum führte die Regierung von Helmut Kohl, der am 1. Oktober 1982 Bundeskanzler geworden war und sich an der Spitze einer »geistig-moralischen Wende« wähnte, die Verständigungspolitik der SPD-Kanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt gegenüber der DDR fort. Die nunmehr bis 1998 oppositionelle SPD akzeptierte die Existenz der DDR im europäischen Staatengefüge. Ihre Politiker drängten sich sogar, um Termine bei Honecker zu erhalten. Auch Olaf Scholz, von 1982 bis 1988 stellvertretender Vorsitzender der Jungsozialisten und Gegner des Stationierungsbeschlusses, reiste laut den Unterlagen des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit zwischen September 1983 und 1988 neunmal zu politischen Gesprächen mit FDJ und SED in die DDR. Das gehörte zum guten sozialdemokratischen Ton.

Europäische Sicherheit

Neben den Wissenschaftlern beider Parteien kamen zwischen 1984 und 1989 zwei weitere Arbeitsgruppen zu Gesprächen zusammen: Unter Leitung des SED-Politbüromitglieds Hermann Axen und des SPD-Außenpolitikers Egon Bahr tagten seit 1985 Experten, um über europäische Sicherheit zu sprechen. Sie legten 1985 einen Entwurf für die Einrichtung einer chemiewaffenfreien Zone in Europa vor, 1986 Grundsätze für einen atomwaffenfreien Korridor in Mitteleuropa und 1988 einen Vorschlag für eine Zone des Vertrauens und der Sicherheit in dieser Region. Ab 1986 führte eine weitere Arbeitsgruppe einen Dialog zu Fragen der politischen Erwachsenenbildung. Beide Seiten legten im September 1989 ihre Berichte zu Frieden sowie Ökonomie und Ökologie vor.

Mit der ersten Gesprächsreihe wurden die Grundwertekommission der SPD und die Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim Zentralkomitee (ZK) der SED beauftragt. Die Idee dazu entstand in Begegnungen zwischen dem Leipziger Philosophen Helmut Seidel (1929–2007) und dem Vorsitzenden der Grundwertekommission, Erhard Eppler (1926–2019). Beide kannten sich seit den 1970er Jahren. Eppler, der zugleich Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages war, dachte zunächst an Treffen im Rahmen Evangelischer Akademien, Seidel an die DDR-Akademie der Wissenschaften. Eppler holte sich beim SPD-Vorsitzenden Willy Brandt und dem SPD-Präsidium die Genehmigung und schlug Herbert Häber, dem Leiter der Westabteilung des ZK der SED, der im Oktober 1983 in der BRD Gespräche mit führenden Politikern führte, eine Reihe von Wissenschaftlergesprächen vor. Danach stimmte auch Honecker zu, der aber keinen förmlichen Beschluss der SED-Führung herbeiführte. Die erste Diskussion beider Parteien zu Grundfragen konnte beginnen.

Der Philosoph Erich Hahn (geb. 1930), der neben dem Ökonomen Otto Reinhold (1925–2016), dem Direktor der Akademie für Gesellschaftswissenschaften, als einziger DDR-Vertreter an allen sieben Gesprächsrunden teilnahm, schrieb in seinem 2002 erschienenen Buch »SED und SPD. Ein Dialog«, der Reiz des ganzen Unternehmens habe in der »Spontaneität, in einer Kette von Ungewissheiten und Überraschungen, in der damit verbundenen Spannung und Herausforderung« bestanden: »Ob wir weitermachen und zu welchem Thema, wurde jeweils am Ende der Tagung entschieden.« Erst 1986 entstand die Idee, ein gemeinsames Papier auszuarbeiten.

Keine Protokolle

Im Februar 1984 wurde intern – Journalisten wurden erst 1986 eingeladen – über »Probleme der Arbeit und des wissenschaftlich-technischen Fortschritts« diskutiert (siehe Keller). Dem folgten im November 1984 in Freudenstadt im Schwarzwald das Thema »Aktuelle Fragen des Menschenbildes«, im Juni 1985 wieder in Wendisch-Rietz »Gesetzmäßigkeiten in Geschichte und Gesellschaft – Bewusstseinswandlungen in der Welt von heute«. Dann im Februar/März 1986 »Friedliche Koexistenz und Sicherheitspartnerschaft, Ideologie und Frieden«. Im Oktober 1987 »Entwicklungsprobleme der Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas«. Im April 1988 »Gesellschaftlicher Fortschritt heute«. Ein Jahr später, im April 1989: »Menschenrechte«.

Protokolle der Tagungen existieren offenbar nicht. Hahn hat in seinem Buch versucht, ihren Verlauf auf der Grundlage von Notizen Beteiligter zu skizzieren. Sein Resümee 2002: Es handelte sich um den Versuch, »einen im wahrsten Sinne des Wortes unkonventionellen Ausweg aus einer festgefahrenen und gefahrvollen internationalen Situation zu erproben«. Vieles sei damals naiv gewesen und überholt, und er befand, »dass nicht ein einziges der Probleme, um die es ging, gelöst ist«.

Es lässt sich sagen: heute weniger denn je. Dem Dokument »Der Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit« wurde auf der Linken vorgeworfen, es verharmlose den Imperialismus, wenn es ihm »Friedensfähigkeit« zugestehe (den analogen Vorwurf erhoben rechte SPDler und Konservative in bezug auf den Sozialismus). Hahn zitiert dazu den Philosophen Wolf-Dieter Gudopp aus einem Text von 1991, in dem das Nötige steht: »Allgemein gesehen ist es trivial, eine Friedensfähigkeit des Imperialismus anzunehmen; sie wurde immer vorausgesetzt, denn ohne sie wäre jedes Bemühen um Frieden von vornherein für die Katz.« Ist es nie. Reden ist allerdings erforderlich.