Philippe Trias/PHOTOPQR/LE PROGRES/MAXPPP/imago »Wir mobilisieren weiter«: Die Confédération paysanne ist mit den Ankündigungen der Regierung nicht zufrieden

In Frankreich werden gerade die Widersprüche innerhalb der Bauernbewegung deutlich. Nachdem Premierminister Gabriel Attal am Donnerstag eine Reihe von Maßnahmen angekündigt hatte, erklärten die beiden größten Agrargewerkschaften, die Blockaden vorerst zu beenden. »Wir freuen uns über die Ankündigungen von Attal«, sagte Arnaud Rousseau, Präsident des Branchenverbandes FNSEA. Die Coordination rurale rief die Bauern auf, »nach Hause zu gehen«.

Der Regierungschef hat unter anderem zusätzliche finanzielle Hilfen in Höhe von 150 Millionen Euro pro Jahr für die Viehzüchter versprochen. Vor allem aber kündigte er an, zahlreiche Umweltauflagen auszusetzen. So soll ein geplantes Gesetz zur Reduzierung des Pestizideinsatzes »überarbeitet« und bis dahin auf Eis gelegt und die Befugnisse der nationalen Biodiversitätsbehörde eingeschränkt werden. Auf EU-Ebene will sich Paris für eine Aussetzung der Umweltauflagen für Brachflächen sowie für ein Ende des Mercosur-Handelsabkommens einsetzen, sagte Attal. Die höhere Besteuerung von Agrardiesel hatte die Regierung bereits vergangene Woche zurückgenommen. »Sie haben unsere Forderungen gehört«, kommentierte Rousseau die Ankündigungen.

Die FNSEA ist die mit Abstand größte Agrargewerkschaft des Landes. Bei den letzten Wahlen zu den Landwirtschaftskammern 2019 erhielt sie 55 Prozent der Stimmen. An zweiter Stelle folgte die Coordination rurale mit 20 Prozent. Beide Organisationen vertreten vor allem die Interessen von Großbetrieben, deren Geschäftsmodell es ist, mit Billigprodukten um Weltmarktanteile zu kämpfen. Unterstützt werden sie dabei durch milliardenschwere Agrarsubventionen der EU, die an die Größe der bewirtschafteten Fläche gekoppelt sind. Der Betrieb von FNSEA-Chef Rousseau erhielt zum Beispiel im Jahr 2022 178.000 Euro aus Brüssel, berichtete Le Canard enchaîné am Freitag.

Die Versprechungen der Regierung und die Ankündigung der großen Verbände, »nach Hause zu gehen«, werden die Proteste wohl nicht beenden. Denn erstens können viele der von der FNSEA vertretenen Betriebe auch mit zusätzlichen Subventionen und weniger Umweltauflagen im internationalen Wettbewerb nicht mehr mithalten. Zweitens profitieren die immer noch zahlreichen Kleinbauern kaum von den bisherigen Maßnahmen.

Die Confédération paysanne, mit 19 Prozent der Stimmen drittgrößte Agrargewerkschaft, die diese Kleinbauern vertritt, kündigte deshalb an, die Proteste fortsetzen zu wollen. »Wir mobilisieren weiter, weil nichts für unsere Einkommen geregelt ist«, erklärte der Verband am Freitag und rief dazu auf, »die Blockadepunkte vor den Logistikzentren der großen Einzelhändler aufrechtzuerhalten«. Zu der am Donnerstag von Attal versprochenen Hilfe in Höhe von 150 Millionen erklärte die Confédération paysanne: »Sie wird nur den großen Viehzuchtbetrieben zugute kommen und ihnen die Möglichkeit geben, die Steuern auf ihre Viehbestände zu optimieren«.

Die Frustration über den Deal zwischen der Regierung und den großen Bauernverbänden war bereits am Freitag weit verbreitet. An zahlreichen Barrikaden verbrannten Bauern die Fahnen der FNSEA und der Coordination rurale.