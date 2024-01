Christian-Ditsch.de Laut und deutlich: Protest zum Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung in Berlin (6.2.2019)

Genitalverstümmelung von Frauen und Mädchen hat schwerwiegende Folgen und wird als Verbrechen und Menschenrechtsverletzung eingestuft. Schulungen für Fachkräfte sowie Community-Projekte helfen bei Aufklärung und Prävention. Der internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung am 6. Februar soll zusätzliches Bewusstsein schaffen. Weltweit sind nach Angaben von UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 200 Millionen Frauen und Mädchen von Genitalverstümmelung betroffen, Tendenz steigend. Auch in Deutschland sind nach einer Dunkelzifferschätzung der Frauenrechtsorganisation »Terre des Femmes« aktuell 103.947 Mädchen und Frauen von Genitalverstümmelung betroffen, weiteren 17.000 Mädchen droht eine Beschneidung – weltweit sind es sogar drei Millionen.

Dabei ist Genitalverstümmelung in Deutschland seit 2013 gemäß Strafgesetzbuch verboten und wird mit bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe geahndet. Auch Eltern, die eine Genitalverstümmelung an der eigenen Tochter im Ausland durchführen lassen, dabei Unterstützung leisten oder deren körperliche Unversehrtheit nicht vor einem Eingriff schützen, machen sich strafbar. In diesem Fall erwartet sie neben einer Freiheitsstrafe möglicherweise auch die Einreiseverweigerung nach Deutschland oder die Aufhebung der Aufenthaltserlaubnis. Die Bundesregierung hat 2021 den sogenannten Schutzbrief gegen weibliche Genitalverstümmelung erstellt. Das Dokument ist heute in 16 Sprachen verfügbar, unter anderem in Englisch, Arabisch, Farsi und Indonesisch. Auf diese Weise können Mädchen und Frauen ihren Familienangehörigen bei Heimatbesuchen deutlich machen, dass die Durchführung einer weiblichen Genitalverstümmelung in Deutschland strafrechtlich verfolgt wird.

Etwa ein Viertel aller betroffenen Mädchen stirbt während des Eingriffs oder an den direkten Folgen, etwa aufgrund von Blutverlust oder Infektionen. Die Mädchen, die überleben, leiden in den meisten Fällen ein Leben lang unter den Auswirkungen der über Generationen praktizierten brutalen Tradition. Die »Berliner Koordinierungsstelle gegen FGM_C« (FGM_C, Abkürzung englisch für Female Genital Mutilation and Cutting) ist eine Anlaufstelle, bei der betroffene Frauen Unterstützung erhalten. Nach Angaben der Projektkoordinatorin Anna Grewe suchen hier vorwiegend Frauen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren Hilfe. Die Gründe dafür seien unterschiedlich: gynäkologische oder psychosomatische Beschwerden, Traumata, die Suche nach Kontakten oder juristische Beratung.

Um Beschneidungen zu verhindern, setzt die Koordinierungsstelle wie auch das zweijährige von der EU kofinanzierte Präventionsprojekt gegen weibliche Genitalverstümmelung und Zwangsheirat »Join our Chain« auf Informationsveranstaltungen sowie Aufklärungsarbeit für Fachkräfte in sozialen, medizinischen und polizeilichen Bereichen. Zusätzlich fordert dessen Projektreferentin Marlies Arndt mehr Beratungseinrichtungen, an die sich Betroffene wenden können. Schließlich haben die Mädchen und Frauen aufgrund von Sprachbarrieren, einem Mangel an Dolmetschern und begrenzten finanziellen Mitteln für diese Leistungen, Schwierigkeiten, auf bestehende Hilfs- und Beratungsangebote zuzugreifen.

Das Ziel von niedrigschwelligen Gesundheits- und Beratungsangeboten sowie dem Aufbau von Dolmetscherpools gehen viele Bündnisse und Initiativen, wie auch der Runde Tisch »Stopp FGM_C in Berlin-Brandenburg«, bereits gemeinsam an. Für »Join our Chain« sind mittlerweile acht Community-Trainerinnen- und Trainer aus unterschiedlichen Ländern, beispielsweise dem Senegal, aktiv. Sie bilden das »Herzstück des Projekts« und sollen im Austausch mit den Diasporagemeinschaften für das Thema sensibilisieren und eine Bewusstseins- bzw. Verhaltensänderung bewirken. Für betroffene Mädchen und Frauen ist es darüber hinaus wichtig, dass sie sich nicht mehr stigmatisiert, viktimisiert oder verurteilt fühlen, »sondern respektvolle Unterstützung erhalten und gestärkt werden«, so Projektreferentin Arndt.