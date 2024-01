Mussa Qawasma/REUTERS Immer wieder zerstört Israels Armee Häuser von Palästinensern, die Widerstand gegen die Besatzung leisten (Hebron, 21.1.2024)

Im Schatten des Gazakriegs setzt die israelische Besatzungsarmee ihre Repressionswelle in der Westbank ungehindert fort. Am Donnerstag morgen verhafteten die Streitkräfte bei Razzien in Dschenin, Hebron, Ramallah und Tulkarem erneut 23 Personen, meldete die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Die Gesamtzahl der Verhaftungen seit dem 7. Oktober belaufe sich damit auf etwa 6.285. Das schließt sowohl diejenigen ein, die sich noch in Haft befinden, als auch jene, die wieder auf freiem Fuß sind.

Viele Inhaftierte berichten, sie seien im Gefängnis geschlagen worden. Manche sprechen von regelrechter Folter. Bis Ende Dezember sind sieben Häftlinge unter bislang ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Gefangene müssen damit rechnen, dass auch ihre Familien leiden. Fahrzeuge, Geld und Schmuck werden beschlagnahmt, Häuser eingerissen. Laut dem UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) wurden zur Strafe 21 Häuser zerstört und dadurch 100 Palästinenser vertrieben, darunter 44 Kinder.

Der Bericht des UN-Büros ist alarmierend. Zwischen dem 7. Oktober und dem 23. Januar sind im Westjordanland und im besetzten Ostjerusalem 360 Palästinenser getötet worden, darunter 92 Kinder, teilte OCHA in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht mit – so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen in 2005. Die Mehrheit von ihnen (350) wurden von israelischen Soldaten getötet, acht von militanten israelischen Siedlern, deren Angriffe in den letzten drei Monaten stark zugenommen haben. Bei zwei Toten ist unklar, ob sie durch die Hände von Siedlern oder Soldaten starben.

Im selben Zeitraum sind in der Westbank und in Ostjerusalem fünf Israelis, darunter vier Soldaten, ums Leben gekommen. Am 30. November hatten zwei Palästinenser, die im Westjordanland lebten, bei einem Anschlag in West­jerusalem außerdem drei Israelis getötet. Ein vierter wurde von Einsatzkräften erschossen, die ihn versehentlich für einen der Attentäter hielten. Im gesamten Jahr 2023 starben laut OCHA 36 Israelis in der Westbank, ebenfalls die höchste Zahl seit 2005.

Das UN-Büro berichtet detailliert von den Umständen bei einem der jüngsten tödlichen Zwischenfälle: »Am 22. Januar erschossen israelische Streitkräfte bei Konfrontationen mit Palästinensern während einer israelischen Razzia im Dorf Arraba bei Dschenin einen 17jährigen palästinensischen Jugendlichen. Während der Zusammenstöße setzten Palästinenser Sprengkörper gegen israelische Streitkräfte ein, und israelische Streitkräfte schossen mit scharfer Munition. Medizinische Quellen berichteten, dass israelische Streitkräfte den Zugang des Krankenwagens zu dem verletzten Jugendlichen etwa 20 Minuten lang behinderten.«

Insgesamt verletzt wurden in dem Zeitraum 4.348 Palästinenser, darunter 656 Kinder. 114 Palästinenser wurden Opfer von Siedlergewalt. Mehr als die Hälfte kam während Razzien und Hausdurchsuchungen zu Schaden, etwa ein Drittel wurde bei Demonstrationen verletzt und acht Prozent bei Angriffen von Siedlern. »Etwa 33 Prozent dieser Verletzungen wurden durch scharfe Munition verursacht, verglichen mit neun Prozent in den ersten neun Monaten des Jahres 2023«, so OCHA.

Das UN-Büro registrierte seit dem 7. Oktober 452 Angriffe radikaler israelischer Siedler auf Palästinenser. Das macht vier Attacken pro Tag. In 351 Fällen verursachten sie Schäden an palästinensischem Eigentum. Bei fast der Hälfte der Angriffe durch Siedler waren die israelischen Streitkräfte anwesend, griffen aber nicht ein oder unterstützten die Angreifer sogar.

493 Palästinenser, darunter 244 Kinder, sind vertrieben worden, indem ihre Häuser abgerissen wurden, weil keine von Israel ausgestellten Baugenehmigungen vorlagen, die allerdings auch kaum zu erhalten sind. »Ebenfalls aufgrund fehlender Genehmigungen haben die israelischen Behörden am 23. Januar einen artesischen Brunnen im Dorf Ras Atija bei Kalkilija mit Beton aufgefüllt. Der Brunnen diente als Hauptbewässerungsquelle für die Landwirtschaft. Die Versiegelung betrifft Hunderte Palästinenser im Dorf und in den umliegenden Gemeinden«, berichtet OCHA. Die israelische Besatzungsmacht hat viele Möglichkeiten, der palästinensischen Bevölkerung das Leben in den besetzten Gebieten unerträglich zu machen.