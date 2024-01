Bündnis um Medico International fordert Waffenlieferungsstopp an Israel und Palästina

Philipp Schulze/dpa Panzermunition in einer Rheinmetall-Lagerhalle (Unterlüß, 6.6.2023)

Gemeinsam mit 15 weiteren Organisationen fordert die Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International die Bundesregierung und die übrigen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in einem am Mittwoch verbreiteten Appell dazu auf, Waffenlieferungen an Israel sowie an bewaffnete palästinensische Gruppen zu stoppen:

Die unterzeichnenden Organisationen, darunter Oxfam, Amnesty International und Save the Children, fordern, die Lieferung von Waffen, Waffenteilen und Munition unverzüglich einzustellen, solange das Risiko bestehe, dass diese für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht oder die Menschenrechte eingesetzt werden. (…) Die unterzeichnenden Organisationen fordern außerdem einen beherzten Einsatz der internationalen Gemeinschaft für einen sofortigen Waffenstillstand. (…)

»Die Kriegführung in Gaza beraubt die Zivilbevölkerung ihrer Lebensgrundlagen und ihrer Zukunft. Die Menschen sind seit über drei Monaten mit einer humanitären Katastrophe konfrontiert, vor der es kein Entrinnen gibt und die sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit abspielt«, sagt Riad Othman, Nahostreferent von Medico International. »Anstatt daran zu arbeiten, dass das Töten und Sterben unverzüglich beendet wird, erwägt die Bundesregierung die Belieferung Israels mit Kriegswaffen.« (…)

Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC forderte am Mittwoch, ein EU-Chile-Handelsabkommen nicht zu ratifizieren, um die neokoloniale Ausbeutung Chiles zu verhindern:

Der EU-Ausschuss für internationalen Handel (…) berät über das erweiterte Handels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und Chile. Der Ausschuss strebt eine Beschlussempfehlung für die Abstimmung im EU-Parlament an, damit das EU-Chile-Abkommen im Anschluss dort ratifiziert werden kann. (…) ATTAC fordert aus diesem Anlass die Ausschussmitglieder und EU-Abgeordneten auf, gegen die Ratifizierung zu stimmen und damit das Abkommen zu stoppen. Eine wesentliche Säule des Abkommens mit Chile ist ein Handelsabkommen. Mit dessen Festlegungen im Kapitel »Energie und Rohstoffe« erhält die EU als privilegierter Handelspartner erweiterte Möglichkeiten zur Rohstoffausbeutung. So dürfen Rohstoffe weder an inländische noch an ausländische Abnehmer*innen günstiger abgegeben werden als an die EU. Besonders interessant ist Chile für die EU, wenn es um den Industrierohstoff Lithium geht. In der Atacama-Salzwüste lagern riesige Lithiumreserven, die im Zuge des Handelsabkommens für die EU noch stärker ausgebeutet werden könnten. »Europäischen Unternehmen soll es durch das Abkommen erleichtert werden, Lithium für Batterien abzubauen. Dabei wird keinerlei Rücksicht auf die Folgen genommen, die der massive Lithiumabbau für Umwelt und Menschen in Chile hat. Zum Beispiel senkt der wasserintensive Abbau schon jetzt den Grundwasserspiegel der Abbauregionen und bedroht die Lebensgrundlagen indigener Gemeinschaften in Chile«, erklärt Noa Neumann von der ATTAC-Kampagnengruppe Lithiumraub. (…) Ein gerechter und nachhaltiger Handel ist für ATTAC mit dem Abkommen nicht durchzusetzen. Denn das Abkommen ist alles andere als wegweisend. Es folgt allein der veralteten neoliberalen Handelspolitik und dem bekannten Muster neokolonialer Ausbeutung in Ländern des globalen Südens.