ABACAPRESS/IMAGO Gedenkveranstaltung zum 115. Geburtstag Stepan Banderas an dessen Statue in Lwiw (1.1.2024)

Die von der KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr geführte zweitgrößte Stadt Österreichs, Graz, geht eine Städtepartnerschaft mit dem westukrainischen Lwiw ein. In die Stadt, die auch unter den polnischen und deutschen Namen Lwów und Lemberg bekannt ist, fließen 75.000 Euro aus dem Budget von Kahr. Der Lwiwer Bürgermeister Andrij Sadowij, mit dem Kahr den Partnerschaftsvertrag unterzeichnen will, war Chef der rechten Partei Samopomitsch (Selbsthilfe), mit Kontakten zu ukrainisch-nationalistischen Freischärlern, die in der Ostukraine Verbrechen an der Bevölkerung verübten.

In einer Pressemitteilung verkündete die Stadt Graz die Partnerschaft: »In der Vergangenheit ist es wiederholt zu freundschaftlichen Kooperationen beider Städte gekommen. Am 12. Jänner 2024 hat der Grazer Stadtsenat einstimmig beschlossen, eine neue Projektpartnerschaft mit Lwiw einzugehen«. Die Kooperation ist auf drei Jahre angelegt und soll dem Aufbau eines neuen Kulturzentrums in Lwiw dienen. Aus den Ressortmitteln von Bürgermeisterin Kahr werden dazu 75.000 Euro zur Verfügung gestellt: »Dazu wird eine Vereinbarung zwischen der Grazer Bürgermeisterin und dem Bürgermeister von Lemberg, Andrij Sadowij, unterzeichnet.« Kahr wird dazu in der Presseaussendung zitiert: »Es ist gut, dass es neben der humanitären Unterstützung nun zu einer Vertiefung der Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet kommt.«

Kahr-Pressesprecher Georg Fuchs erklärt auf jW-Anfrage: »Das Projekt mit (der) Stadt Lemberg wurde in Umsetzung eines Dringlichkeitsantrags des Grünen-Gemeinderats David Ram vom 17. November 2022 ins Leben gerufen. (…) In diesem Antrag wird gefordert, das Referat für Internationale Beziehungen (…) zu beauftragen, einen Vorschlag für eine Stadt in der Ukraine zu unterbreiten, die von Graz Unterstützung beim Wiederaufbau in Folge von Kriegsschäden erhalten soll.« Die Wahl fiel auf Lwiw, »da das Referat bereits seit (…) der Jahrtausendwende auf Verwaltungsebene Kontakte nach Lemberg pflegt und daher davon auszugehen war, dass eine Partnerschaft mit einem konkreten Arbeitsauftrag (…) tatsächlich umsetzbar ist«, so Fuchs. Der Beschluss fiel »einstimmig« in der Stadtregierung, betont er. Das bedeutet, dass auch die drei KPÖ-Mitglieder der Stadtregierung, Elke Kahr, Robert Krotzer und Manfred Eber, zugestimmt haben.

In Lwiw wird regelmäßig ein Fest zu Ehren Roman Schuchewytschs gefeiert. Dieser war Kommandeur des »Bataillons Nachtigall«, das Seite an Seite mit Wehrmacht und SS kämpfte und an »ethnischen Säuberungen« und der massenhaften Ermordung von Juden beteiligt war. Das Schuchewytsch-Fest wird vom Kulturamt der Stadt gefördert, mit dem die KPÖ zusammenarbeiten wird. In Lwiw stand bis am 1. Januar auch das Roman-Schuchewytsch-Museum: Eine Drohne habe es zerstört, informierte Sadowij. Laut einem Bericht der Jüdischen Allgemeinen vom Donnerstag soll es wiederaufgebaut werden.

Der Lwiwer Bürgermeister ­Sadowij war Vorsitzender der rechten Partei »Selbsthilfe«, deren Abgeordnete enge Verbindungen zu extrem rechten gewalttätigen Gruppen haben, wie die Rosa-Luxemburg-Stiftung in einer Publikation festhielt. So sollen »Selbsthilfe«-Abgeordnete die extrem rechte Gruppe »C14« unterstützt haben, welche Überfälle auf Roma und linke Aktivisten verübt.

Der öffentliche-rechtliche ORF zeigte Sadowij bei einer Ehrung für Stepan Bandera am 1. Januar 2023 in Lwiw, wo sich an der zentralen Hauptstraße, der Stepan-Bandera-Straße, ein sieben Meter hohes Bandera-Denkmal findet. »Über die Person bzw. die politische Haltung des Bürgermeisters wurden im Zuge dieser Vorbereitungen keine Recherchen angestellt, ein persönlicher Kontakt auf politischer Ebene hat nie stattgefunden«, erklärte Kahr-Pressesprecher Fuchs gegenüber jW. Und weiter: »Geschichtsrevisionismus und Verharmlosung von Nazikollaborateuren wie Stepan Bandera lehnen wir selbstverständlich in aller Deutlichkeit ab.«

Im Februar 2022 beendete Graz eine Partnerschaft mit St. Petersburg, wie die Kleine Zeitung damals berichtete. Die Begründung: Um »ein klares Zeichen gegenüber dem offiziellen Russland und seinen politischen Repräsentanten zu setzen«. Bereits im Frühjahr 2022 wurde die Flagge der Ukraine vor dem Grazer Rathaus gehisst.