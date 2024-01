Bezahlkarte für Geflüchtete in Brandenburg

Markus Scholz/dpa Demonstration in Hamburg im Dezember 2020

Der Flüchtlingsrat Brandenburg kritisierte am Donnerstag die geplante Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete:

Brandenburgs Landesregierung hat 1,9 Millionen Euro für die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber*innen bewilligt. Sie sollen künftig kein Bargeld erhalten und mit einer Chipkarte für sich sorgen müssen. Der Flüchtlingsrat kritisiert diese Entscheidung scharf. »Sie ist Ausdruck einer Politik, die wieder einmal nur zu mehr Ungleichbehandlung beitragen und kein einziges Problem lösen wird«, so Kirstin Neumann.

(…) Die Umstellung auf ein Bezahlkartensystem ist nicht nur umständlich, sondern auch kostspielig – die Landesregierung investiert 1,9 Millionen Euro in eine Maßnahme, die in der Praxis keinen Nutzen bringt. Dieses Geld müsste statt dessen in die soziale Infrastruktur, in Kitaplätze und Schulen, öffentlichen Nahverkehr usw. investiert werden – hiervon würden sowohl Geflüchtete als auch die lokale Bevölkerung profitieren. In autokratischer Manier macht Ministerpräsident Woidke Gebrauch von seiner Richtlinienkompetenz, bedient – auf Stimmenfang – die Ressentiments rückwärtsgerichteter Kräfte und hebelt die demokratische Debatte aus. Die Zuordnung zu dem eigentlich fachfremden Innenministerium macht deutlich, dass es hier nicht um die Versorgung von Geflüchteten, sondern um eine ordnungspolitische Maßnahme und den Ausbau von Kontrolle geht. (…)

Die Solidaritätskampagne »Gemeinschaftlicher Widerstand« erklärte am Donnerstag zum sogenannten G20-Rondenbarg-Prozess vor dem Hamburger Landgericht:

Am 18. Januar beginnt in Hamburg der Prozess gegen sechs Personen, die 2017 gegen den G20- Gipfel demonstrierten. »Es ist ein Mammutverfahren vor dem Landgericht. Bis in den August sind 25 Prozesstermine angesetzt«, erklärt Mischa Frey von der Solidaritätskampagne »Gemeinschaftlicher Widerstand«. Die Anklage lautet auf schweren Landfriedensbruch (Paragraph 125 a StGB). Adrian Wedel, Anwalt einer Betroffenen, erklärt: »Die Staatsanwaltschaft will Teilnehmer*innen der Demonstration verurteilen, auch wenn diese selbst keine Straftat begangen haben. Ein Urteil nach dem Prinzip ›Mitgefangen, mitgehangen‹ würde eine massive Einschränkung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit bedeuten. Es wird entscheidende Auswirkungen auf alle zukünftigen Versammlungen haben.«

Bekannt wurde das Rondenbarg-Verfahren durch Fabio V. aus Italien, der damals fünf Monate in Untersuchungshaft saß. Sein Prozess platzte 2018. Im August 2023 wurde sein Verfahren eingestellt. »Wir fordern eine Einstellung aller Verfahren«, so Frey. Insgesamt wurde gegen 85 Personen Anklage erhoben.

Die Verhandlungen sind öffentlich. Es wird Kundgebungen vor dem Gerichtsgebäude geben. Am Samstag, dem 20. Januar 2024, findet eine Demonstration in Hamburg um 16 Uhr am Jungfernstieg statt, zu der bundesweit mobilisiert wird.

Der Polizeieinsatz am Rondenbarg war einer der brutalsten während des G20-Gipfels. Keiner der Polizisten wurde verurteilt. Statt dessen will die Hamburger Staatsanwaltschaft nun Haftstrafen für das bloße Mitlaufen auf der Demonstration, bei der zahlreiche Aktivist*innen schwer verletzt wurden. (…) »Gerade in Zeiten eines massiven Rechtsrucks in Deutschland wäre eine Einschränkung demokratischer Grundrechte brandgefährlich«, betont Frey.