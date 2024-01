Laurent Cipriani/AP/dpa Waren in Sekundenschnelle zur Stelle, wann immer sie Aufruhr witterten: Macrons Schlägertrupps (Paris, 23.3.2023)

Am Ende war klar: Dieser Staatschef pfeift auf die Demokratie. Am 14. April veröffentlichte Emmanuel Macron sein Gesetz zur »Rentenreform«, Frankreichs Lohnabhängige müssen seit dem 1. September zwei Jahre länger arbeiten. Der Präsident und seine Premierministerin Élisabeth Borne erhöhten das Renteneintrittsalter mit einer Geste elitärer Arroganz, die selbst die Abgeordneten der sonst von bürgerlicher Hybris geprägten Nationalversammlung verblüffte: Nicht die Parlamentarier beschlossen die »Reform« – Macron setzte das Gesetz mit Hilfe des Verfassungsartikels 49.3 durch, ein in Europa einmaliges Instrument, das die Abgeordneten als Vertreter des Volkes ausschaltet und demokratische Regeln durch autoritäres Handeln des Präsidenten ersetzt.

Mehr als 70 Prozent der Franzosen lehnten sich gegen Macrons Rentenprojekt auf. Mehr als vier Monate lang trugen sie ihren Protest auf die Straßen des Landes, am 7. März zählten die acht vereinigten Gewerkschaften 3,5 Millionen Menschen, die ihrem Ärger unter freiem Himmel Luft machten. Doch was haben die 14 Protesttage zwischen dem 19. Januar und dem 28. März gebracht? Eine bittere Niederlage, urteilte die Tageszeitung Libération zum Ende des vergangenen Jahres. Aber eine, die die zuvor jahrelang in zermürbender Konkurrenz zerstrittenen Gewerkschaften zusammenführte, sie in der »Intersyndicale« vereinte und für eine bis dahin nie dagewesene Protestfront quer durch alle Bevölkerungsschichten sorgte.

Die Regierung kümmerte das wenig. Sie war angetreten, um angeblich das »System der Verteilung« zu retten. Das sei vom baldigen Bankrott bedroht, orakelte Macron. Dafür einer ganzen Generation die Lebensplanung um die Ohren zu hauen, sie in die Knie zu zwingen, die physische und psychische Abnutzung eines 40 Jahre dauernden Arbeitslebens zu negieren – das fiel dem Präsidenten offenbar nicht schwer. Kein Wort des Verständnisses für die Wut auf den Straßen kam aus dem Élysée-Palast.

Laurent Berger, Chef der Gewerkschaft CFDT und noch bis Herbst 2022 bereit, sich mit seiner ursprünglich christlich geprägten Organisation einer »gerechten Rentenreform« anzuschließen, konstatierte unchristliche Eitelkeit beim Staatschef. Die Alternativen, die er und sein Kollege von der linken Konkurrenzgewerkschaft CGT im Élysée-Palast präsentierten, seien »nicht durchsetzbar«, urteilte Macron. Berger und CGT-Chef Philippe Martinez wollten die Reichen in die finanzielle Verantwortung nehmen, eine echte Beteiligung am System – und nicht die Almosen, die Macron am Ende den Ärmsten der Armen zuwarf: Niemand solle mit weniger als 1.200 Euro Rente im Monat auskommen, so der Präsident. Eine lächerliche Summe, mit der man in Paris nicht einmal die Miete für eine Zweizimmerwohnung von 65 Quadratmetern bezahlen kann.

Dafür ein Spruch, der in der Arbeitswelt schon unter Macrons rechtem Vorvorgänger Nicolas Sarkozy als leeres Geschwätz entlarvt worden war: »Mehr arbeiten, um mehr zu verdienen«. Eine Parole, so Martinez gegenüber junge Welt, die von Anfang an als »nichtige Lüge« an den Bedürfnissen der Lohnabhängigen vorbei deklariert worden sei und sich im Kampf mit dem rein profitorientierten Unternehmertum als völlig haltlos erwiesen habe.

Beide Gewerkschaftsführer, Berger und Martinez, kämpften ihr letztes Gefecht im Frühjahr 2023. Die Karriere dieser beiden prägenden Figuren des französischen Syndikalismus endete mit ihrer Niederlage auf der ganzen Linie. Diesem Präsidenten, diesem Privatisierer der Staatsbetriebe und der sozialen Dienste, war auch mit der breiten Unterstützung des Volkes nicht beizukommen.

Als der in den Augen der Demonstrierenden korrupte Verfassungsrat Macrons Gesetz im April durchwinkte, verschärften sich die Proteste. Grund für die Revolte war dann nicht mehr nur das Rentengesetz, sondern der Verlust demokratischer Regeln, die Erkenntnis völliger Ohnmacht gegenüber einer gnadenlosen Regierungsmaschinerie. Berger sah am 16. März, als Borne vor der Nationalversammlung die Anwendung des Artikels 49.3 verkündete, den »Untergang« der repräsentativen Republik.

Die Pariser Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux marschierte mit den wütenden Lohnabhängigen zur Place de la République und erklärte, das »Reformpaket«, das Macron von den Unternehmern diktiert worden sei, sei in Wirklichkeit nichts anderes als ein »Angriff auf das Leben« der Millionen Betroffenen – ein Angriff, den der Präsident auch physisch gegen die fast ausnahmslos friedlichen Demonstranten führen ließ: Seine gepanzerten und bewaffneten Spezialeinheiten waren in Sekundenschnelle zur Stelle, wann immer sie Aufruhr witterten.

Als im Juni alles vorbei war und sich Resignation breitmachte, verordnete der Staatschef »100 Tage der Beschwichtigung«. Den nächsten Schlag gegen die demokratischen Rechte hatte er schon geplant: Das verschärfte Einwanderungsgesetz, das er am Ende eines bitteren Jahres 2023 mit Hilfe der extremen Rechten durchs Parlament peitschen ließ.