Markus Farnung/Philipps-Universität Marburg/dpa Gefahrenquelle Unterfinanzierung: Ob mit aktiver Rüstungsforschung dieses Hörsaaldach der Uni Marburg nicht eingestürzt wäre? (4.12.2023)

Wieso sehen Sie die Zivilklauseln an hessischen Hochschulen bedroht?

Nachdem die Zivilklauseln, die an über 70 Wissenschaftseinrichtungen bundesweit verankert sind, schon oft medial attackiert worden ist, will nun Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, Taten folgen lassen. Im Koalitionsvertrag wird die »Überprüfung« der Zivilklauseln erwogen. Ein militaristischer Eingriff in die demokratische Selbstverwaltung der Hochschulen – in der Geschichte der Bundesrepublik ein absolutes Novum!

Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD argumentiert, die Überprüfung der Zivilklauseln sei im Sinne der Wissenschaftsfreiheit.

Zivilklauseln sind Resultate demokratischer Willensbildung an den Hochschulen; von Forschenden, Studierenden und Lehrenden erstritten und in gewählten Gremien beschlossen. Das von oben zu negieren hat nichts mit Wissenschaftsfreiheit zu tun!

Die Selbstverpflichtung, nur zu friedlichen Zwecken zu forschen, ist eine Konsequenz aus der Beteiligung der Wissenschaften am Zweiten Weltkrieg und Holocaust. Wissenschaftsfreiheit gibt es nicht ohne die Friedensfinalität des Grundgesetzes, das Sozialstaatsprinzip und die Menschenwürde. Für diese Freiheit stehen die Zivilklauseln: Lehre und Forschung in sozialer Verantwortung.

Was bezweckt die Landesregierung?

Sie will den Friedensbegriff verkehren: Die institutionalisierte, konformistische Friedens- und Konfliktforschung soll mit Rüstungsforschung und Wirtschaftsinteressen Hand in Hand gehen. Die Hochschulen werden weiter neoliberal ökonomisiert, nun unter militaristischem Vorzeichen. Derweil ist die öffentliche Hochschullandschaft in desolatem Zustand. In Marburg stürzte jüngst eine Hörsaaldecke ein. Es gibt bundesweit einen Sanierungsstau von über 60 Milliarden Euro. Fachbereiche, die sich nicht anbiedern können an Drittmittelgeber, gehen bankrott. Prekäre Arbeit ist Alltag für Mittelbau und studentische Hilfskräfte. Die psychosoziale Lage der Studierenden spitzt sich durch Krieg, Energiekrise und Inflation weiter zu. Dem stehen aber keine 100 Milliarden Euro Sondervermögen gegenüber. Statt dessen halten Rüstungsforschung, Rüstungsindustrie und Militär Einzug in die Unis. Das verhindert Wissenschaft für eine zukunfts- und gemeinwohlorientierte Entwicklung.

In Rüstungsbetrieben wird teils über Rüstungskonversion diskutiert, die Umwandlung militärischer in zivile Produktion. Braucht es so etwas auch an den Hochschulen?

Es braucht eine Debatte über gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaftlern! Friedensforscher Werner Ruf schlägt eine Art hippokratischen Eid für Forscher vor. Kriegswissenschaft will das genaue Gegenteil. Man soll brav im Labor forschen, ohne die Folgen mitzudenken. Doch wie einst Wolfgang Borchert sagte: »Forscher im Laboratorium. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst einen neuen Tod erfinden gegen das alte Leben, dann gibt es nur eins: Sag nein!«

Was tut Ihre Initiative, um die Zivilklauseln zu schützen?

Unser Aufruf hat schon über 300 Unterschriften: Professoren, Lehrende, Studierende, Gewerkschafter und Friedensbewegte. Auch die Landes-ASten-Konferenz in Hessen unterstützt den Aufruf als Erstunterzeichner. Wir fördern die Debatte an den Hochschulen. Für die hessen- und bundesweite Vernetzung planen wir Mitte März einen zweiten Zivilklauselkongress.

Wo in Hessen sind Sie schon aktiv, und wie kann man Sie unterstützen?

Wir sind an vielen Unistandorten aktiv: Frankfurt, Kassel, Darmstadt, Gießen, Marburg und Fulda. Unterstützt uns, indem ihr den Aufruf unterschreibt! Überall, wo es um Wissenschaft geht, ist die Zivilklausel relevant – sprecht darüber!

Die Kämpfe in Hessen sind eine Blaupause für ganz Deutschland. Wenn in Thüringen nach den Landtagswahlen ein Rechtsruck droht, gerät dort die Zivilklausel im Landeshochschulgesetz in Gefahr. Die Hochschulen müssen sich gegen den autoritären Umbau wehren!

Worauf kann Boris Rhein sich 2024 einstellen?

Die »Zeitwende«-Akteure unterschätzen, dass es immer noch ein starkes Friedensbewusstsein gibt. Rhein wird das erleben – vielleicht schon am 18. Januar zu seiner Vereidigung.