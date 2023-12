Uli Deck/dpa Wer einmal in den Datenbanken der Polizei gelandet ist, kommt da so schnell nicht wieder raus (Karlsruhe, 20.12.2023)

Das Bundesverfassungsgericht setzt sich seit Mittwoch mit dem forcierten Ausbau staatlicher Überwachung auseinander. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) hat Beschwerde gegen das BKA-Gesetz eingereicht, dass der Kriminalpolizei den Einsatz umfangreicher Mittel zur Ausspähung von »Terrorverdächtigen« erlaubt. So darf das BKA zur »Terrorabwehr« Wohnungen verwanzen und mit versteckten Kameras überwachen, Computer und Smartphones mit Hilfe von Spähsoftware durchleuchten und die Kommunikation von »Terrorverdächtigen« auswerten.

Bereits 2016 hatte das Gericht dieses Gesetz für verfassungswidrig erklärt und Änderungen gefordert. Die GFF kritisiert aber auch die neue Fassung von 2017. »Momentan dürfen die Daten viel zu vieler Menschen unter zu niedrigen Voraussetzungen für zu lange Zeit in einem System landen, auf das alle Polizeibehörden Zugriff haben. Das stigmatisiert die Betroffenen, mit teils drastischen Folgen«, so der Prozessbevollmächtigte der GFF, Bijan Moini. Konkret geht es dabei um zwei Aspekte des BKA-Gesetzes. Zum einen kritisiert die Bürgerrechtsorganisation die weitreichende Überwachungsermächtigung, die es dem BKA zum Beispiel erlaubt, auch die Kontaktpersonen von »Terrorverdächtigen« umfassend zu beobachten, etwa durch den Einsatz von V-Leuten. Zum anderen richtet sich die Beschwerde der GFF gegen die staatliche Sammelpraxis von Informationen. In die Datenbanken des BKA und der Länderpolizeien gelangen schon Informationen zu Menschen, von denen die Polizei nur annimmt, sie könnten in Zukunft Straftaten begehen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kann bei dem BKA-Gesetz erwartungsgemäß keine Probleme erkennen. Der Datenaustausch zwischen den Polizeibehörden diene »dem Schutz der Sicherheit der Bevölkerung«, behauptete sie vor der Verhandlung und verwies dabei ausgerechnet auf den NSU. Die faschistische Terrorgruppe hatte jahrelang Mordanschläge verüben können, obwohl sie von zahlreichen V-Leuten umgeben war. Nach ihrem Auffliegen 2011 wurde versucht, ihr tödliches Treiben mit »Pannen« zu »erklären«. Ein Urteil zum BKA-Gesetz wird erst in einigen Monaten erwartet.