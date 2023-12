Nora Berger/jW Protest in Solidarität mit Gaza vor Gebäude der Journalistengewerkschaft in Kairo am Tag nach der Wahl (13.12.2023)

Drei Tage lang hatten die Ägypter Zeit, ihre Stimme bei der Präsidentschaftswahl abzugeben. Am Dienstag schlossen die Wahllokale um neun Uhr abends. Erst am 18. Dezember werden die Ergebnisse bekanntgegeben, doch schon am Tag nach der Wahl lag Amtsinhaber Abdel Fattah Al-Sisi staatlichen Angaben nach mit 90 Prozent der Stimmen vorne. Ein allseits erwartetes Ergebnis.

Dementsprechend gering war das Interesse der Bevölkerung. »Das ist reines Theater«, sagte etwa Mohammed Mahmoud, Künstler und Aktivist, gegenüber jW. Die ägyptische Bevölkerung kämpft mit einer schweren Wirtschaftskrise. Die Inflation stieg in diesem Jahr fast 40 Prozent, Grundnahrungsmittel wie Zucker sind knapp. Um die Devisenkassen zu füllen, verkauft Al-Sisi im großen Stil Anteile an staatlichen Firmen. Seine Popularität war zuletzt gesunken. Der Präsident braucht mehr denn je einen hohen Wahlsieg mit guter Beteiligung, um seine Position zu sichern.

Die Ägypter sollten also mit allen Mitteln an die Urne gebracht werden, etwa mit der Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen und Zucker. »Fabriken und Unternehmen zwangen ihre Angestellten unter Androhung von Konsequenzen, zur Wahl zu gehen«, berichtete jW Mohammed Lotfy von Ägyptischen Kommission für Freiheit und Rechte (ECFR), die die Wahlen unabhängig von außen beobachtet. Offiziellen Angaben nach lag die Wahlbeteiligung am zweiten Abstimmungstag bei 45 Prozent. Und das bei einer Wahl ohne Wahl: Der einzige echte Gegenkandidat Ahmed Al-Tantawi wurde schon früh aus dem Rennen gedrängt und wegen »Verbreitung gefälschter Wahlunterlagen« angeklagt, viele seiner Kampagnenmitarbeiter verhaftet. Die verbliebenen drei Kandidaten neben Al-Sisi äußerten sich ausnahmslos positiv über den Hergang der Wahl.

Al-Sisis Wirtschaftspolitik und der Ausschluss Al-Tantawis gerieten ab dem 7. Oktober in den Hintergrund. Der Gazakrieg wurde zum alles bestimmenden Thema. »Vorher hätte es vielleicht Protestwähler gegeben«, sagte der Soziologe Said Sadek von der Japanischen Universität in Kairo zu jW, »aber dann ging es nur noch um Sicherheit, wie bei den letzten beiden Wahlen«. Al-Sisi könnte als der richtige Kandidat wahrgenommen werden, um eine Vertreibung der Palästinenser aus Gaza auf ägyptisches Staatsgebiet zu verhindern, so Sadek. Die Solidarität mit Palästina mobilisiert regelmäßig viele Menschen in dem nordafrikanischen Land, viele haben familiäre und freundschaftliche Beziehungen nach Gaza. Das Regime schien dieses Potential zu fürchten und erlaubte kaum Protest. Als eine von Al-Sisi sogar befürwortete Demon­stration im Oktober spontan zum Tahrir-Platz lief, dem Symbol der Revolution, antwortete der Staat mit Festnahmen. 67 Teilnehmer sind laut ECFR heute noch in Haft.

Zugleich rief die ägyptische Journalistengewerkschaft weltweit dazu auf, sich an einem »Global Conscience Convoy« zu beteiligen, der Hilfe nach Gaza bringen sollte. Mit der Präsenz internationaler Aktivisten, Ärzte und Journalisten wollten sie den Druck auf die ägyptische und israelische Regierung erhöhen, um den Grenzübergang Rafah zu öffnen und den Krieg zu beenden. Der Konvoi erhielt jedoch nie die Genehmigung, nach Rafah zu fahren. Im Gegenteil, vier Aktivisten mit US-amerikanischer, französischer, argentinischer und australischer Staatsbürgerschaft wurden verhaftet und bis zu 36 Stunden festgehalten, als sie ein Banner vor dem Außenministerium in Kairo entrollten. Nach ihrer Freilassung mussten sie unverzüglich das Land verlassen. »Das ist neu. Normalerweise ist die Regierung sehr vorsichtig, wenn es um Ausländer geht«, so Lotfy.

Der internationale Aufschrei blieb aus. Al-Sisi kann sich aber ohnehin der Unterstützung seiner internationalen Partner sicher sein. »Niemand will Instabilität in Ägypten«, erklärte Sadek. Nach seiner Wiederwahl kann der Präsident auf Darlehen des Internationalen Währungsfonds und Investitionen aus den Golfstaaten zählen, um die Wirtschaftskrise kurzfristig abzufedern. Auch die EU will Ägypten mit über 100 Millionen Euro zur Migrationsabwehr ausstatten.

»Die kommenden sechs Jahre werden für die Ägypter schwierig«, befürchtet Lotfy. Wirtschaftlich und auch hinsichtlich staatlicher Repression: »Der zivilgesellschaftliche Freiraum wurde in den letzten zehn Jahren aufgehoben, genauso die Meinungsfreiheit. Unabhängige Medien existieren nicht mehr.« Der einzige Ort, an dem kleine Proteste für Gaza stattfinden können, ist die Journalistengewerkschaft, traditionell ein Schutzraum für Aktivisten. Auch am Tag nach der Wahl versammelten sich hier wieder einige Dutzend Aktivisten und forderten ein Ende des Kriegs und die vollständige Öffnung des Grenzübergangs Rafah. Bei diesen Protesten werden manchmal Slogans der Revolution von 2011 leicht abgewandelt gerufen. Dann heißt es nicht »Brot, Freiheit, soziale Gerechtigkeit«, sondern: »Brot, Freiheit, Palästina ist arabisch.«