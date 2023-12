Menschenrechte gelten auch für Geflüchtete

Alkis Konstantinidis/REUTERS Auffanglager für Geflüchtete westlich von Athen

Zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember erklärte die Flüchtlingshilfsorganisation »Borderline Europe« am Dienstag:

Über 2.000 Menschen sitzen derzeit in den griechischen Gefängnissen, die für ihre eigene Flucht kriminalisiert wurden. Einer davon ist Homayoun Sabetara, der wegen vermeintlichen »Schmuggels« zu 18 Jahren Haft verurteilt wurde. Mit der geplanten Gesetzesänderung der Bundesregierung droht dies auch in Deutschland.

Willkürliche Festnahmen, Gewalt und Folter, übermässige Anwendung von Untersuchungshaft, Verweigerungen von Übersetzungen, negative Auswirkungen auf das Asylverfahren. Das sind einige der Ergebnisse der Studie »Ein rechtsfreier Raum. Die systematische Kriminalisierung von Geflüchteten für das Steuern eines Bootes oder Autos nach Griechenland« der NGO Borderline Europe – Menschenrechte ohne Grenzen e. V. Zum Tag der Menschenrechte möchten wir auf den Fall von Homayoun Sabetara aufmerksam machen, der stellvertretend für Tausende weitere Menschen steht, die, selbst auf der Flucht, wegen Schmuggels inhaftiert wurden.

Seine Tochter Mahtab Sabetara schildert: »Homayoun war 2021 auf der Flucht nach Deutschland. Er wollte seine letzten Lebensjahre bei mir in Berlin sein. Auf dem Weg nach Europa wurde er von den Menschen, die ihm Hilfe versprochen hatten, vor die Wahl gestellt: ›Entweder du fährst ein Auto mit weiteren Personen über die türkisch-griechische Grenze oder du bleibst hier im Wald und verhungerst.‹ Mein Vater protestierte, er wollte nicht fahren, sterben wollte er aber auch noch nicht. Also übernahm er das Steuer. In Griechenland nahm ihn die Polizei wegen Schmuggels fest, und das Gericht verurteilte ihn zu 18 Jahren. Die Tatsache, dass er selbst auf der Flucht war, spielte keine Rolle. Laut Urteil ist er ein Schleuser, nur weil er das Auto gefahren hat.«

Zum Tag der Menschenrechte sollte die systematische Kriminalisierung von Migrant*innen für ihre alternativlose unerlaubte Einreise nach Europa nicht in der Berichterstattung fehlen. Homayoun hatte zum Zeitpunkt seiner Flucht aus dem Iran keine legale Alternative, nach Europa zu gelangen. Das trifft auf die meisten Migrant*innen zu.

Der Fall Homayoun Sabetaras ist auch angesichts der Gesetzesänderungen, die derzeit von der deutschen Bundesregierung hinsichtlich der Kriminalisierung von Schleusungsdiensten geplant und intensiv diskutiert werden, von besonderer Relvanz. Er dient als beispielhafte Illustration für die verheerenden Folgen einer Gesetzgebung, die den Straftatbestand der Schleusung so breit definiert, dass Flüchtende selbst für Jahrzehnte inhaftiert werden können. In Griechenland genügt bereits das reine Steuern eines Bootes oder Autos oder auch die Übernahme von Aufgaben an Bord, um den Straftatbestand der Schleusung zu erfüllen. Dies führt dazu, dass eine Politik, die vorgibt, gegen kriminelle Schleusernetzwerke vorgehen zu wollen, um Flüchtende vor Ausbeutung und Gewalt zu schützen, so formuliert ist, dass es letzendlich genau diese Flüchtenden sind, die davon vorrangig betroffen sind.

Julia Winkler von Borderline Europe hält fest: »Zwar beteuert die Bundesregierung derzeit, dass sie nicht darauf abziele, humanitäre Tätigkeiten wie etwa die zivile Seenotrettung kriminalisieren zu wollen. Wir sehen aber u. a. in Griechenland, und eben ganz konkret am Beispiel von Herrn Sabetaras, wie sich eine solche Gesetzgebung in der Realität auswirkt und wer letztlich ins Gefängnis kommt.«