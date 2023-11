IMAGO/Xinhua »Ergebnis politischer Entscheidungen«: Die Armut in Großbritannien wächst rasant

Wer die Haushaltsrede des britischen Finanzministers Jeremy Hunt verfolgte, konnte glauben, Großbritannien stünde vor einer rosigen Zukunft. »Ich komme heute mit guten Nachrichten«, begann er seine Rede vor dem Parlament am Mittwoch. Gewerkschaften und Labour sehen das anders. Auch die Wirtschaftsdaten können den Optimismus nicht bestätigen.

»Wir sind in keiner Rezession. Unsere Arbeit für die britische Wirtschaft funktioniert, doch sie ist noch nicht getan«, verkündete Hunt. Der Guardian kommentierte die Rede so: »Was wir heute im Parlament gehört haben, ist etwas ganz anderes, als wir draußen sehen.« Während Steuererleichterungen angekündigt werden, »kämpfen die meisten Leute mit den steigenden Lebenskosten«. Das Wirtschaftswachstum sei so gering, dass eigentlich von einer Stagnation gesprochen werden sollte.

Die Wirtschaft werde in den kommenden Jahren deutlich langsamer wachsen als bisher angenommen, sagte Hunt. Im Jahr 2024 werde das Bruttoinlandsprodukt nur noch um 0,7 Prozent statt der bisher prognostizierten 1,8 Prozent zulegen. Für 2025 erwartet das Office for Budget Responsibility (OBR) ein Plus von 1,4 Prozent und für 2026 von 1,9 Prozent. Im März lagen die Prognosen noch bei 2,5 bzw. 2,1 Prozent.

Zwar hat sich die Teuerungsrate inzwischen mehr als halbiert – von gut elf Prozent vor etwas mehr als einem Jahr auf 4,6 Prozent im Oktober. Die Bank of England strebt allerdings einen deutlich niedrigeren Wert von zwei Prozent an, weshalb sie ihren Leitzins seit 2021 in 14 Schritten auf 5,25 Prozent angehoben hatte. Das macht Kredite deutlich teurer.

Laut einer am Dienstag vom Gewerkschaftsbund TUC veröffentlichten Analyse haben die Konservativen derzeit die schlechteste Wirtschaftsperiode seit den 1920er Jahren zu verantworten. Die Maßnahmen der Tories nach dem Bankencrash 2008 und zur Bewältigung der Coronapandemie hätten zum niedrigsten Wachstum seit einem Jahrhundert geführt. So hätten die 2010 eingeführten Kürzungsmaßnahmen dafür gesorgt, dass das jährliche Wachstum zwischen Beginn der globalen Finanzkrise und 2019 im Durchschnitt nur bei 1,2 Prozent lag.

Für den Lebensstandard der arbeitenden Bevölkerung habe das »verheerende Folgen«, erklärte TUC: »Zwischen 2007 und 2019 ging das Reallohnwachstum um 0,2 Prozent zurück.« Infolge der Pandemie seien die Reallöhne lediglich um 0,3 Prozent gestiegen. TUC-Generalsekretär Paul Nowak erklärte, »der Lebensstandard wurde stark beeinträchtigt, unsere öffentlichen Dienstleistungen wurden in die Knie gezwungen, und die Staatsverschuldung ist in die Höhe geschossen«. Und das »ist das Ergebnis politischer Entscheidungen«.

In seiner Rede kündigte Hunt eine Reihe von Änderungen im Steuer- und Sozialleistungssystem an. Dazu gehört die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge von zwölf auf zehn Prozent ab dem 6. Januar 2024, was für Durchschnittsverdiener eine Ersparnis von 450 Pfund Sterling (518 EUR) bedeutet. Die Sozialversicherung der Klasse 2 soll abgeschafft werden, was für durchschnittliche Selbständige Einsparungen von 192 Pfund Sterling (221 Euro) pro Jahr bedeutet. Der Mindestlohn soll von 10,42 Pfund Sterling (zwölf Euro) auf 11,44 Pfund Sterling (13,16 Euro) steigen und ab April 2024 auf alle über 21jährigen ausgeweitet werden. Die Unternehmenssteuer soll gleichzeitig um 25 Prozent gesenkt werden. Die Alkoholsteuer wird bis zum 1. August 2024 eingefroren.

Eden Kulig, Labour-Abgeordnete in London, kommentierte die Pläne so: »Die Tory-Besessenheit mit Steuersenkungen« verkenne, dass für viele Erwachsene im erwerbsfähigen Alter jede Lohnerhöhung durch Steuersenkungen weiterhin von den explodierenden Kosten für Mieten und Hypotheken aufgefressen werde. Für viele kämen noch die Kosten für die Kinderbetreuung hinzu.