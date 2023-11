Auf die Straße gegen den Krieg!

Stefan Boness/IPON Friedensdemonstration in Berlin (Februar 2023)

Im am Donnerstag veröffentlichten Aufruf zur Großdemonstration für den Frieden am Sonnabend in Berlin heißt es:

Es ist mehr als an der Zeit, den Wahnsinnskurs der Bundesregierung und des Parlaments zu stoppen. Nachdem Boris Pistorius von der Gesellschaft endlich Kriegstüchtigkeit einfordert, setzt Annalena Baerbock noch einen oben drauf, indem sie in einem Interview mit der Deutschen Welle vor ein paar Tagen verkündet: »Es hilft nicht, einfach aus dem Impuls heraus zu sagen, die Waffen müssen schweigen, denn es ist nicht Aufgabe der Politik.«

Am Samstag, dem 25.11., werden viele Menschen aus dem Bundesgebiet nach Berlin kommen, um unter der Losung »Nein zu Kriegen – Rüstungswahnsinn stoppen – Zukunft friedlich und gerecht gestalten« gegen diese Politik zu demonstrieren. Seit dem Verfassen des Aufrufs hat die Bedrohungslage weltweit zugenommen. Die regionalen kriegerischen Auseinandersetzungen sind Teil eines Weltordnungskriegs. Im Ukrainekrieg sterben nach wie vor täglich Menschen, den Medien mittlerweile kaum noch eine Randnotiz wert, aber immer noch von der deutschen Regierung massiv befeuert, verbal und mit Waffengerät. Inzwischen befinden sich die Menschen im Gazastreifen seit sieben Wochen in einer humanitären Katastrophe. Über 15.000 Tote, wohin die Überlebenden auch fliehen, werden sie von Bomben eingeholt, ohne ausreichend Wasser und Lebensmittel, ohne medizinische Versorgung. Und hier wie dort droht die Situation zu eskalieren.

Am Samstag um 13 Uhr werden am Brandenburger Tor auf dem Platz des 18. März bei der Auftaktkundgebung Sahra Wagenknecht, Gabriele Krone-Schmalz und Michael von der Schulenburg sprechen. Nach einer Demonstration durch die Innenstadt findet die Abschlusskundgebung ebenfalls auf dem Platz des 18. März statt, mit Reden von Michael Müller, Iris Hefets und Nadija Samour sowie Ates Gürpinar. Das Kulturprogramm gestalten der Songwriter Pablo Miró, die Schauspielerin Christa Weber, begleitet von Stefanie Rediske am Klavier, und die Sängerin Gizem.

Wir verlangen von der Bundesregierung, eine Kehrtwendung vorzunehmen und alles zu unternehmen, um Kriege zu stoppen. Denn dies verlangt ihr Amtseid und ist sehr wohl Aufgabe der Politik. Wir verlangen Verhandlungen und Diplomatie und einen sofortigen Stopp des Exports von Mordwerkzeug in alle Welt. Wir verlangen Abrüstung statt Aufrüstung. Wir verlangen, den Sozialstaat auszubauen, statt kriegstüchtig zu werden. Wir wollen Frieden, soziale Sicherheit und eine lebenswerte Welt, in der alle sicher leben können.

Bundesweit wird für Demonstrationen am Sonntag gegen die Verschärfung des EU-Asylsystems mobilisiert:

Während in Deutschland eine Asylverschärfung nach der anderen droht, steht auch in der EU die historisch massivste Einschränkung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) kurz bevor. Anfang Dezember soll im Rahmen der EU-Triloge über ein ganzes Bündel an Verordnungen entschieden werden. In der Folge würden Menschenrechtsverletzungen legalisiert und das Grundrecht auf Asyl in Europa de facto abgeschafft. (…)

Unter dem Motto »Stop GEAS« wird es am 26.11. in ganz Deutschland – u. a. in Berlin, Bielefeld, Dresden, Halle, Hannover, Köln, Kiel, Mainz, Marburg, Nürnberg, Würzburg – Protestaktionen geben. Eine vollständige Übersicht der geplanten Proteste ist unter www.stop-geas.de einzusehen.