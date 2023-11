Yves Herman/REUTERS Regierungsbildung in den Niederlanden wird kompliziert, jetzt hat Geert Wilders seine Finger im Spiel

Mit Pauken und Trompeten hat der Ultrarechte Geert Wilders am Mittwoch die Parlamentswahlen in den Niederlanden gewonnen. Seine Ein-Personen-Partei Partij voor de Vrijheid (Partei für die Freiheit, PVV) erhält 37 Sitze und kann ihr Ergebnis im Vergleich zu den Parlamentswahlen 2021 mehr als verdoppeln. Sie ist nun zum ersten Mal die stärkste politische Kraft, und das mit großem Vorsprung. Um Ministerpräsident zu werden, benötigt Wilders aber mindestens zwei Koalitionspartner. In der Vergangenheit hatten die anderen Parteien ihn rechts liegen lassen.

»Der Wähler hat gesprochen: ›Wir haben es satt‹«, stellte Wilders auf der Wahlparty der PVV in einem kleinen Café im Seebad Scheveningen zufrieden fest. »Wir werden dafür sorgen, dass der Niederländer wieder an erster Stelle steht.« Eine Adaption der »America first«-Kampagne von Donald Trump. In den letzten zwei, drei Wochen schien es, als habe der ausgewiesene Islamhasser Kreide gefressen, aber im Siegestaumel blitzte der alte Wilders kurz auf, als er ankündigte, den »Asyltsunami« eindämmen zu wollen. »Die Niederlande haben die Hoffnung, dass die Menschen ihr Land zurückbekommen.«

Doch schnell wurde er wieder Geert »Milders«, wie einige Journalisten ihn am Ende des Wahlkampfs bereits getauft hatten. »So ein Megagewinn muss respektiert werden«, mahnte er die anderen Parteien am Mittwoch abend im öffentlich-rechtlichen Sender NPO 1. »Alle Parteien müssen nun über ihren Schatten springen, auch unsere.« Er sei sich der »großen Verantwortung« bewusst, die sich aus dem Wahlergebnis ergebe. Ein Ministerpräsident müsse anders auftreten als ein Oppositionsführer, so Wilders. Sein Wunsch: ein Bündnis mit der rechtsliberalen VVD, der Boer Burger Beweging (Bauer-Bürger-Bewegung, BBB) und dem Nieuw Sociaal Contract (Neuer Gesellschaftsvertrag, NSC), der jungen Partei von Pieter Omtzigt, die auf Anhieb 20 Sitze erreichte.

Omtzigt und die BBB zeigten sich am Wahlabend grundsätzlich bereit, mit Wilders zu verhandeln. Ohne die rechtsliberale VVD, die mit 24 Sitzen und einem Verlust von zehn Sitzen auf Platz drei landete, wird es Wilders allerdings kaum gelingen, eine Mehrheit zu bekommen. VVD-Spitzenkandidatin Dilan Yesilgöz wollte am Mittwoch abend noch keine Aussage dazu machen. Die Enttäuschung, nicht die erste Frau an der Spitze der Regierung zu werden, war ihr deutlich anzumerken.

Scheitert Wilders mit der Regierungsbildung, wäre Frans Timmermans am Zug, dessen gemeinsame Liste von Groenlinks und der sozialdemokratischen PvdA acht Sitze hinzugewann und mit 25 Sitzen auf Platz zwei endete. Timmermans erklärtes Ziel war allerdings, stärkste Fraktion zu werden. Rechnerisch ist eine Koalition ohne Wilders möglich, aber die mit Abstand stärkste Partei auszuschließen, wäre vielen Wählerinnen und Wählern wohl kaum zu vermitteln.

Die Boer Burger Beweging (BBB) blieb zwar weit hinter den Erwartungen zurück, die sie im Frühjahr mit ihrem Erdrutschsieg bei den Wahlen in den Provinzen geweckt hatte, gleichwohl konnte sie die Anzahl ihrer Abgeordneten von einem auf sieben steigern. Die Sozialistische Partei (SP) befindet sich hingegen weiterhin im Sinkflug. Sie verliert erneut vier Sitze und steht jetzt bei fünf. Seit Lilian Marijnissen die Fraktion anführt, hat die SP noch nie Stimmen gewonnen. Marijnissen kündigte dennoch an, weitermachen zu wollen.