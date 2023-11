IMAGO/Horst Galuschka Die unsichtbare Hand des Marktes zeigt nach oben (Friedrich Merz am Dienstag in der ARD)

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sämtliche Zusagen für die Jahre ab 2024 im Etat des laufenden Jahres gesperrt. Die Ministerien dürfen ab sofort keine Vereinbarungen für die nähere Zukunft mehr treffen. Alles hängt in der Luft, bis die Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils absehbar sind: Welche Rücklagen in welchen Sondervermögen sind nach dem Richterspruch vom 15. November verfassungswidrig? Bisher gibt es nur gröbere Schätzungen, »Das 100-Milliarden-Loch«, titelte das Handelsblatt vom Mittwoch.

Laut Bundesrechnungshof unterhält der Bund aktuell 29 Sondervermögen, das älteste wurde 1951 aufgelegt, zur Förderung von Wohnungen für Bergarbeiter. Es gibt den Sondertopf für Aufrüstung, aber auch einen Binnenschiffahrtsfonds. Ausbau von Kita-Plätzen, digitale Infrastruktur, vieles wird über »Schattenhaushalte« finanziert. Mindestens einer scheint verfassungswidrig, teilte das BMF am Dienstag in seinem Schreiben an die Ministerien mit: »Aufgrund der Auswirkungen des Urteils (…) können die Kreditermächtigungen für das Sondervermögen Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Energie im Jahr 2023 nach derzeitiger Rechtslage nicht mehr genutzt werden«.

Der WSF war im Oktober 2022 mit Kreditermächtigungen von 200 Milliarden Euro ausgestattet worden. Ist die Verwendung solcher Mittel in Folgejahren verfassungswidrig, fehlen für das kommende Jahr 13,5 Milliarden Euro für Energiepreisbremsen, zwölf Milliarden für die Grundsanierung der Bahnstrecken, zwei Milliarden für Krankenhäuser und so weiter. In diesem Jahr aus dem WSF geschöpfte Milliarden sind nachträglich noch rechtlich abzusichern, in einem Nachtragshaushalt.

Zunächst wollten SPD und Grüne am Mittwoch vormittag noch, gänzlich unbeeindruckt vom Durcheinander in Behörden und Rechtsabteilungen, den Bundeshaushalt für 2024 verabschieden. Von jetzt - »Abschluss der Etatberatungen« an diesem Donnerstag - auf gleich, Verabschiedung in der kommenden Woche. Gegen die Union, die eine Verschiebung der Termine forderte: »Sonst läuft die Ampel sehenden Auges in einen verfassungswidrigen Haushalt«. Christoph Meyer, Haushaltsexperte der FDP-Bundestagsfraktion, äußerte Verständnis: »kein Problem, wenn wir uns ein paar Wochen mehr Zeit nehmen, um alles gründlich zu prüfen und den Haushalt 2024 gemäß den neuen Vorgaben aufzustellen«. Einige Stunden später wurde der Zeitplan offiziell aufgegeben. Über den Etat für 2024 wird in der kommenden Woche nicht entschieden, erklärten die Fraktionsspitzen der Regierung. Ein Hauch von schwarzgelber Schattenherrschaft wehte durch »das politische Berlin«.

Wo es langgehen soll, hatte CDU-Chef Friedrich Merz am Dienstag abend im Fernsehen gesagt, bei »Maischberger« in der ARD. »Es geht eben nicht mehr alles. ›Wünsch dir was‹ ist vorbei.« Eine Regierung, die ihrer Verantwortung für Deutschland nachkäme, müsse umgehend das Bürgergeld kürzen, diese »Bremse für den ganzen Arbeitsmarkt«, »sie muss diese sogenannte Kindergrundsicherung stoppen, das Heizungsgesetz stoppen« – »diese drei Faktoren zusammen sind wir bei mindestens zehn Milliarden«.

Behutsam hielt Ökonom Marcel Fratzscher in der ARD-Sendung dagegen: »Das auf dem Rücken der verletzlichsten Menschen in Deutschland auszutragen, über das Bürgergeld oder die Kindergrundsicherung, halte ich auch aus ökonomischer Sicht für unverantwortlich«. Abschließend bestätigte Merz seine Aussage, die CDU sei »eine Alternative für Deutschland mit Substanz«, als »in der Sache richtig«.

Einigkeit zwischen CDU und AfD herrscht bei der »Verschlankung« des Staates: Die letzten Reste der Grundversorgung sollen Verwertung und Gewinnerzeugung unterworfen werden. Immer auch schon ein Leitstern der FDP-Politik, hier schwebt der Gestank einer schwarzgelbbraunen Regierungsoption über den Sümpfen am Reichstag.

Im Kern geht es um einen Verteilungskampf zwischen der lohnabhängigen Klasse und der Klasse des Kapitals. Merz hat als Aufsichtsratsvorsitzender von Blackrock Deutschland in den Jahren 2015 bis 2020 sicherlich Investoren kennengelernt, die Krankenhäuser, Schulen oder Gefängnisse übernehmen würden. Blackrock verwaltet an die zehn Billionen Dollar. Was ließe sich damit nicht alles bauen?

Die nach der Finanzkrise grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse wird in dieser Situation zum Hebel, mit dem sich Sozialkürzungen und Ausverkauf öffentlich durchsetzen lassen: Sparschwein leer, Elend tut not, heißt es zur Letztbegründung, obwohl es mit der Kreditwürdigkeit der BRD keine Probleme gibt, sie also völlig ungestraft Billionen Schulden für das Nötigste aufnehmen könnte. Mit Merz wird das nicht zu machen sein, und eine Grundgesetzänderung bräuchte eine Zweidrittelmehrheit.

Ulrich Schneider erinnerte in der Rheinischen Post vom Mittwoch: »Als die Bundesregierung im Sommer ihren aktuellen Haushalt verabschiedete, war dies der schlimmste Bundeshaushalt seit Jahrzehnten für die Wohlfahrt. Es sollte gespart werden, bis es quietscht, und schwarze Null und Schuldenbremse sollten über allem stehen.« Gerade hatte der Bundestag nach Protesten eine ganze Reihe von Kürzungen wieder zurückgenommen, da kamen das Urteil aus Karlsruhe und die Haushaltssperre. Die Sozialverbände seien nun wieder in diesem »unerträglichen Schwebezustand«, so Schneider.

Wie sie herauszureißen wären, hat die AWO in einer »Resolution zum Haushalt 2024« gerade noch einmal aufgezeigt: »Von der Schuldenbremse profitieren Finanzmärkte, nicht Menschen. Es wird mit der Schuldenbremse und ohne mehr Verteilungsgerechtigkeit keinen zukunftsfähigen Sozialstaat geben!«