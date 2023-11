Mikhail Klimentyev/IMAGO/SNA Aus dem Kreml zugeschaltet: Putin beim virtuellen G20-Gipfel (Moskau, 22.11.2023)

Erstmals seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 ist Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch auf einem internationalen Gipfeltreffen auch vor Vertretern der westlichen Staaten aufgetreten. Allerdings fand der vom indischen Premierminister Narendra Modi als Gastgeber eröffnete G20-Gipfel nur virtuell statt. »Kriegerische Handlungen sind immer eine Tragödie«, reagierte Putin in seiner Videoansprache auf Vorwürfe anderer Gipfelteilnehmer bezüglich des Krieges in der Ukraine. Es gelte darüber nachzudenken, wie diese Tragödie beendet werden könne. Russland habe Friedensgesprächen mit der Ukraine nie eine Absage erteilt, während diese Verhandlungen verweigere. Ob »die Vernichtung der Zivilbevölkerung in Palästina, im Gazastreifen, heute nicht erschüttert«, konterte Putin zudem die Doppelmoral seiner meist westlichen Kritiker.

Der russische Präsident erklärte, dass sich die Welt in einem radikalen Wandel befinde. »Neue mächtige Zentren der globalen wirtschaftlichen Entwicklung entstehen und verstärken sich.« Ein bedeutender Anteil der weltweiten Investitionen, des Handels und der Konsumtätigkeit verlagere sich in die asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Regionen, in denen der größte Teil der Weltbevölkerung lebt. Gleichzeitig verschärften sich chronische Probleme im internationalen Finanzsektor, im Bereich der Energie- und Ernährungssicherheit, warnte der russische Staatschef. »Die Situation in der Weltwirtschaft und in der Welt als Ganzes erfordert jetzt kollektive Konsensentscheidungen, die die Meinung der überwältigenden Mehrheit der internationalen Gemeinschaft, sowohl der Industrie- als auch der Entwicklungsländer, widerspiegeln.« Putin kündigte den Beginn kostenloser Getreidelieferungen an. »Heute möchte ich Sie darüber informieren, dass die ersten Schiffe mit kostenlosem russischen Getreide nach Afrika, insbesondere in bedürftige Länder, geschickt wurden.«

Der Gipfel, an dem weder US-Präsident Joseph Biden noch Chinas Staatschef Xi Jinping teilnehmen, ist bereits das zweite innerhalb von zweieinhalb Monaten von Indien ausgerichtete G20-Treffen, bevor der Vorsitz dieses informellen Zusammenschlusses der wirtschaftsstärksten Industrie- und Schwellennationen im Dezember an Brasilien übergeht.