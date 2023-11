Rise and Shine Cinema Sie stampft, als wolle sie das Höllenfeuer austreten: Antonia Singla

»Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist«, singt Herbert Grönemeyer. Und weiter: »Wenn der Boden unter ihren Füßen bebt, dann vergisst sie, dass sie taub ist.« Und fast könnte man glauben, er habe damit Antonia Singla gemeint. Das Roma-Mädchen aus den Slums von Barcelona steigt in den 1960er Jahren zum Star auf. Obwohl durch die Folgen einer Hirnhautentzündung taub, tanzt sie einen Flamenco, wie man ihn zuvor noch nie gesehen hat. Mit wildem Blick stiert »La Singla«, wie sie bald genannt wird, durch die offene Mähne, die ihr übers Gesicht fällt. Sie stampft, als wolle sie ein Feuer austreten, und presst das Hohlkreuz durch, als bäume sie sich zum Hahnenkampf auf Leben und Tod auf, jederzeit bereit, sich selbst zu zerreißen.

Mit 14 spielt die magische Tänzerin in einem Film mit, der prompt für einen Oscar nominiert wird. Da hat sie gerade erst mühsam das Sprechen gelernt. Sie ist Gast auf Salvador Dalís Partys und tanzt vor Marcel Duchamp oder Yul Brunner. Mit 17 tourt sie durch ganz Europa, verbindet Elemente des traditionellen Flamenco mit modernem Jazz – und verschwindet dann plötzlich spurlos von der Bühne und vom Erdboden.

Die Dokfilmerin Paloma Zapata, die 2018 schon den katalanischen Rumba-Sänger Peret porträtiert hat, hat sich mit »La Singla« ohne Zweifel ein spannendes Thema für ihren Film ausgesucht. Sie geht in Interviews mit ehemaligen Weggefährten Antonias der Frage nach, ob sie wirklich taub gewesen sei und wie sie dann so exakt zu den Schlägen der Gitarre habe tanzen können. Sie trägt zahlreiche Filmaufnahmen, Plattencover, Fotoalben und Zeitungsausschnitte zusammen. Rekonstruiert das Leben in den Baracken Barcelonas, die nachts errichtet, am Tage oft von der Polizei wieder abgerissen werden, und kehrt immer wieder zu Aufnahmen der tanzenden, jungen Frau zurück. Zu den großen, dunklen Augen, die ein furchtbares Geheimnis bewahren.

Einem Journalisten, der »La Singla« einst fragte, warum sie tanze, antwortet die ganz unverblümt: »Aus Wut.« Isoliert durch ihre Herkunft, durch Taubheit und Armut, vor allem aber durch ihren despotischen Vater, ist jeder ihrer Auftritte ein Aufbäumen gegen die Qualen des Lebens, gegen erzwungene Einsamkeit und Missbrauch. Irgendwann fehlt »La Singla« schlicht die Kraft, sich weiter aufzulehnen.

Paloma Zapata gibt dieser traurigen Geschichte eine mitfühlende Note, indem sie selbst vor die Kamera tritt. Der Zuschauer begleitet sie bei ihren Recherchen, sieht ihr über die Schulter beim Sichten von Filmmaterial, beobachtet ihre Begeisterung für die Geschichte der Ausnahmetänzerin, sieht ihr auch selbst beim Flamencotanzen zu. Sieht ihre Betroffenheit, wenn die bitteren Details aus dem Leben Antonias zur Sprache kommen. Am Ende kommt sie dem Mysterium um ihr Verschwinden ganz nahe, ohne den Schleier ganz zu lüften. »La Singla« ist die Würdigung einer so gedemütigten wie gerühmten Jahrhundertkünstlerin, die ohne diesen Film womöglich allzubald vergessen worden wäre. Schon deshalb ist dies eine bedeutende und überaus sehenswerte Arbeit.