IMAGO/Fotoarena Wer sagt hier wem, wo es lang zu gehen hat? EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zu Gesprächen bei Brasiliens Präsidenten Lula da Silva, Brasília, 12.6.2023

Es wird so langsam eng für das geplante Freihandelsabkommen der EU mit dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur. Schon seit Anfang des Jahres steht die Ratifizierung der Vereinbarung in Brüssel wieder auf der Tagesordnung, und doch ist bis heute nicht klar, wann, ja sogar: ob sie wirklich erreicht werden kann. Offiziell heißt es, eine abschließende Einigung solle spätestens im Dezember erzielt werden. Inoffiziell war zuletzt insbesondere aus Paris zu hören, vor der Europawahl im Juni kommenden Jahres werde es wohl nichts damit. Aus dem Mercosur wiederum, dem Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay angehören – die Mitgliedschaft Venezuelas ist suspendiert –, werden mittlerweile Forderungen laut, eine feste Deadline für die laufenden Gespräche zu setzen, um erneute Verzögerungen zu verhindern. Anlass, sich den Hintergrund des Freihandelsabkommens und die langwierige Entwicklung der Verhandlungen über den Vertrag näher anzusehen. In ihnen spiegeln sich tiefgreifende Veränderungen in den Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika wider.

Washingtons Hinterhof

In einem ersten Schritt lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die außenwirtschaftliche Gesamtlage in Lateinamerika Ende der 1990er Jahre zu werfen, als die Verhandlungen zwischen der EU und dem Mercosur über ein Freihandelsbündnis begannen. Der wirtschaftliche Einfluss der Union auf dem Subkontinent war damals im Rückgang begriffen. Die Waren, die die Staaten Lateinamerikas im Ausland beschafften, kamen 1997 lediglich zu 16,4 Prozent aus der EU – 1985 waren es noch 19,8 Prozent gewesen –, während der Anteil der lateinamerikanischen Exporte, der in die EU ging, von 23,8 Prozent im Jahr 1985 auf gerade einmal 13,9 Prozent gefallen war. So wie die Handelsbeziehungen des Subkontinents zu den EU-Staaten schrumpften, boomten diejenigen zu den USA. So war der Anteil der Güter, die Lateinamerika aus Nordamerika (USA, Kanada) importierte, von 38,9 Prozent im Jahr 1985 auf 45,3 Prozent im Jahr 1997 gestiegen. Bei den Ausfuhren der lateinamerikanischen Staaten wuchs der Anteil, der in die USA und nach Kanada ging, von 41,5 Prozent im Jahr 1985 auf stolze 50,5 Prozent im Jahr 1997. Die Vereinigten Staaten hatten ihre Handelsdominanz in Lateinamerika gestärkt.

Für diese Entwicklung gab es mehrere Ursachen. Eine bestand darin, dass die EU-Staaten, allen voran Deutschland, in den 1990er Jahren mit der wirtschaftlichen Eroberung Ost- und Südosteuropas ausgelastet waren und Lateinamerika vernachlässigten. Eine langfristig wichtigere Ursache war, dass die USA den Subkontinent immer intensiver als Standort zur Niedriglohnproduktion nutzten. Bekanntestes Beispiel: die Maquiladoras in Mexiko, die oft direkt an der Grenze zu den USA liegen. Der Anteil Mexikos am gesamten US-Außenhandel lag 1997 bereits bei zehn Prozent – ein riesiges Volumen, das für Mexiko mit seiner viel kleineren Volkswirtschaft gewaltige 80 Prozent seines Außenhandels ausmachte. Es gab jedoch auch politische Gründe, auf die im Jahr 1999 Detlef Nolte vom damaligen Institut für Iberoamerika-Kunde in Hamburg hinwies. Die USA, erläuterte er, sähen sich »in einem Konkurrenzverhältnis zu Europa, aber auch zu den asiatischen Wirtschaftsmächten«, wobei zu letzteren Ende der 1990er Jahre noch vor allem Japan gezählt wurde. Nolte zitierte zudem aus dem 1997 publizierten Strategieklassiker »The Grand Chessboard« von Zbigniew Brzezinski, in dem es hieß, Gesamtamerika sei »allgemein von äußeren Einflüssen abgeschirmt«, was es den USA ermögliche, »die zentrale Rolle« in der Hemisphäre zu spielen. Lateinamerika galt ihm also als Hinterhof der USA, von dem Rivalen, insbesondere die EU, ferngehalten werden mussten.

In den 1990er Jahren waren die Vereinigten Staaten also dabei, ihren »Hinterhof« neu zu formieren und ihn wirtschaftlich noch enger an sich zu binden. Auf Vorarbeiten gegen Ende der 1980er Jahre basierend, trat zum 1. Januar 1994 das North American Free Trade Agreement (NAFTA) mit Kanada und Mexiko in Kraft. Damit wurde die industrielle Basis der USA, die sehr eng mit Kanada verflochten war, um den Niedriglohnstandort Mexiko erweitert. Darüber hinaus schlug US-Präsident George H. W. Bush am 27. Juni 1990 eine Enterprise for the Americas Initiative (EAI) vor, die in ein kontinentales Freihandelsbündnis »von Alaska bis Feuerland« münden sollte, wie man damals gern formulierte. Auf einem Amerikagipfel (Summit of the Americas) im Dezember 1994 in Miami wurden die Pläne konkretisiert und in den folgenden Jahren auf weiteren Gipfeltreffen vorangebracht; nun war von einer Free Trade Area of the Americas (FTAA) die Rede. Spätestens im Jahr 2005 solle die FTAA in Kraft treten können, hieß es; im Ergebnis entstehe ein einheitlicher Markt mit rund 850 Millionen Menschen, also Arbeitskräften und Käufern, der größer als alle anderen Freihandelsbündnisse sei.

Angestrebtes Gegengewicht

Die Bestrebungen der Vereinigten Staaten, ihren »Hinterhof« abzusichern, brachten Erfolge hervor – siehe das rasante Wachstum des Handels zwischen Nord- und Lateinamerika –, und deshalb wurden sie in den Staaten der EU, die ihre Marktmacht in Lateinamerika schwinden sahen, mit spürbarem Unmut beobachtet. Mit einigen Jährchen Verzögerung wurden Gegenmaßnahmen ergriffen. Zunächst zog die Union in Sachen Mexiko nach. Das Land als Niedriglohnstandort für den US-Markt zu nutzen, das war auch die Strategie europäischer Konzerne wie etwa VW. Um die Vorteile von NAFTA vollumfänglich genießen zu können, arbeitete Brüssel ein Freihandelsabkommen mit Mexiko aus, das im Dezember 1997 unterzeichnet werden konnte und am 1. Oktober 2000 in Kraft trat. Es wurde in den Jahren von 2016 bis 2020 aktualisiert und bildet unverändert eine wichtige Säule für die Beziehungen der EU zu Lateinamerika, wenngleich es vor allem auf den US-Markt zielt, Mexiko also vor allem als Standort zum Erzielen von Profiten in den USA betrachtet wird.

Die Pläne, ein Freihandelsabkommen mit dem Mercosur zu schaffen, hatten einen anderen Hintergrund. Der Mercosur selbst wurde im März 1991 gegründet. Sein wirtschaftliches Ziel war es, eine allzu starke Ausrichtung auf die tendenziell übermächtige US-Ökonomie zu verhindern und für die Industrie der südamerikanischen Mitgliedstaaten einen eigenen Markt zu schaffen. Treibende Kraft war Brasilien, dessen Wirtschaft zwar von der Agrar- und der Rohstoffbranche dominiert wird, das aber durchaus fortgeschrittene industrielle Kapazitäten besitzt. Bekanntestes Beispiel: Embraer mit Sitz in São José dos Campos bei São Paulo, der drittgrößte Flugzeughersteller der Welt nach Airbus und Boeing. Und in der Tat gelang es, den Handel innerhalb des Mercosur am Außenhandel der beteiligten Staaten von 8,9 Prozent im Jahr 1991 auf fast 25 Prozent im Jahr 1999 zu steigern. Wie José Sarney konstatierte, der von 1985 bis 1990, also während der Planungsphase von Mercosur, als Brasiliens Präsident amtierte, kamen blanke Machtfragen hinzu: »Gemeinsam können wir großen Einfluss auf internationale Entscheidungen zu Fragen ausüben, die für uns von unmittelbarem Interesse sind.«

Prinzipiell lag es durchaus im Interesse der Mercosur-Staaten, die Wirtschaftsbeziehungen zur EU als Gegengewicht zu denen der Vereinigten Staaten aufzubauen. Ein Freihandelsabkommen mit der Union stieß also grundsätzlich auf Zustimmung. Aus Sicht der EU wiederum war der Mercosur vor allem deshalb wirtschaftlich interessant, weil Brasilien ein bedeutender Investitionsstandort mehrerer europäischer Staaten war, darunter Spanien, Frankreich und die Niederlande. Und São Paulo galt lange – zumindest noch 2020 – als der größte Auslandsstandort der deutschen Industrie. Brasilien ist zudem seit Jahrzehnten neben Mexiko mit Abstand größter Handelspartner der Bundesrepublik in ganz Lateinamerika. Der Gedanke, im »Hinterhof« der Vereinigten Staaten ein Abkommen mit einem Staatenbündnis zu schmieden, das seinerseits wenigstens auf eine gewisse Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten bedacht war, genoss in der Bundesrepublik wie auch in der EU große Sympathie.

Konkrete Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur wurden am 28. Juni 1999 gestartet. In den ersten Jahren wurden sie vor allem von zwei Faktoren geprägt: von inneren Widersprüchen in der EU und von der äußeren Konkurrenz. Klar war, dass die Industrie in der EU – und dies galt ganz besonders für die deutsche – erpicht darauf war, möglichst günstige Zugänge zum Mercosur zu erhalten. Klar war aber auch, dass die Mercosur-Staaten Gegenleistungen haben wollten, die aber nach Lage der Dinge nur in einem besseren Zugang für südamerikanische Bodenschätze und, das war wichtig, für Agrargüter nach Europa bestehen konnten. Das wiederum hieß: Landwirte in der EU mussten mit schärferer Konkurrenz und herben Verlusten rechnen. Dagegen gab es Widerstand, allen voran seitens der Agrarmacht Frankreich. Die Differenzen waren letztlich nicht auszuräumen, 2004 scheiterten die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen.

Der äußere Faktor waren die Bestrebungen der Vereinigten Staaten, die FTAA bis zum Jahr 2005 unterschriftsreif zu haben. Die EU wollte mit dem Mercosur-Abkommen um jeden Preis schneller sein: Die Erfahrung mit NAFTA – 1994 in Kraft getreten, sechs Jahre vor dem EU-Mexiko-Abkommen – zeigte, dass es nachteilig war, wenn die Vereinigten Staaten sich einen Vorsprung sichern konnten und man in einen Rückstand geriet, den aufzuholen viel Kraft kostete. Daraus leitete sich das Bestreben der EU ab, das Freihandelsabkommen mit dem Mercosur spätestens im Jahr 2004 unterzeichnen zu können und damit noch vor dem für die FTAA in Aussicht genommenen Termin. Dass dies letztlich nicht gelang, sollte sich aber als unproblematisch erweisen: Die FTAA kam nicht zustande; sie scheiterte an unlösbaren Differenzen zwischen den USA und mehreren Staaten Lateinamerikas – vielleicht aber auch daran, dass für die Vereinigten Staaten wie auch für die EU in den 2000er Jahren ein anderer Staat als Wirtschaftspartner rasant an Bedeutung gewann und die Aufmerksamkeit der Wirtschaft von Lateinamerika weg lenkte: China. Das Geschäft mit der Volksrepublik stellte damals alle anderen in den Schatten.

Das Freihandelsabkommen mit dem Mercosur ist dennoch nie ganz in Vergessenheit geraten und ab und zu neu diskutiert worden. Eine Zeitlang hoffte man in Brüssel, im Rahmen der Doha-Runde könnten Marktöffnungen erreicht werden, die für den EU-Handel mit dem Mercosur Vorteile brächten. Daraus wurde freilich ebenso wenig wie aus einer neuen Verhandlungsrunde über das Freihandelsabkommen, die die EU und der Mercosur 2010 begannen, bald aber wieder einstellten – obgleich eine Studie von Copenhagen Economics im Jahr 2011 ergab, dass zumindest für die EU-Staaten satte Gewinne zu erzielen waren: Ein Freihandelsabkommen mit dem Mercosur könne die Wirtschaftsleistung der Union um 15 bis 21 Milliarden Euro jährlich steigern, hieß es in der Studie; für den Mercosur freilich sei nur ein Plus von zwei bis drei Milliarden Euro drin. Trotz solch verlockender Aussichten zeichnete sich eine Wende erst im Jahr 2016 ab.

Neu verhandelt

Warum? Im März 2016 veröffentlichte der Wissenschaftliche Dienst des Europaparlaments eine Analyse, die sich mit den Handelsbeziehungen der EU zu Lateinamerika befasste. Über die Beziehungen zum Mercosur hieß es darin, der Handel leide, weil Brasilien, Argentinien und Uruguay seit dem 1. Januar 2014 keine Zollerleichterungen laut dem Allgemeinen Präferenzsystem der EU mehr genössen. Einen zweiten, gewichtigeren Faktor konnte man den Wirtschaftsgrafiken der Analyse entnehmen. Demnach war im Mercosur ein Konkurrent rasant auf dem Vormarsch: China. Die EU lag als Lieferant der Mercosur-Länder mit einem Anteil von 21 Prozent nur noch relativ knapp vor der Volksrepublik (18 Prozent; USA: 19 Prozent), während China als Abnehmer von Mercosur-Waren die EU und die USA bereits eingeholt hatte (je 17 Prozent) und weiter zulegte. Klar war: Wollte man nicht hoffnungslos hinter China zurückfallen, musste etwas geschehen. Der Wissenschaftliche Dienst des Europaparlaments urteilte, die Zeit sei vorteilhaft für neue Freihandelsgespräche, da am 10. Dezember 2015 in Argentinien mit Mauricio Macri ein Neoliberaler das Präsidentenamt angetreten habe. Nur wenig später, am 31. August 2016, wurde Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff per kaltem Putsch gestürzt. Ihr Nachfolger Michel Temer hatte, wie Macri, gleichfalls eine neoliberale Agenda: Es sah also gut aus für Freihandelsgespräche.

Im Mai 2016 nahm die EU, die chinesische Konkurrenz im Rücken, tatsächlich die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen mit dem Mercosur wieder auf. Durch das schnelle Wachstum des chinesischen Einflusses in Südamerika angetrieben, führte sie die Gespräche binnen drei Jahren zum Abschluss: Am Rande des G20-Gipfels in Osaka konnte schließlich eine Einigung verkündet werden – am 28. Juni 2019, also auf den Tag genau 20 Jahre nach Verhandlungsbeginn. Die Einigung sah vor, die Zölle auf 91 Prozent aller EU-Exporte in den Mercosur abzuschaffen, darunter Autos, Maschinen und Chemikalien. Die Mercosur-Staaten wiederum sollten künftig 93 Prozent ihrer Ausfuhren in die EU zollfrei abwickeln dürfen, darunter Rindfleisch, Geflügel, Zucker und Ethanol. Zuletzt hatten es beide Seiten recht eilig gehabt: In Argentinien standen im Oktober 2019 Wahlen an; Macri hatte schlechte Karten – er verlor die Wahl dann tatsächlich –, und man wollte vermeiden, dass sein Nachfolger, weniger neoliberal gesinnt, Einwände erheben konnte. Dass letztlich alles gelang, lag auch daran – darauf wies EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström explizit hin –, dass die brasilianische Regierung unter Präsident Jair Bolsonaro sich als außergewöhnlich kooperativ erwies.

Dem Versuch, per Freihandelsabkommen Chinas ökonomischen Vormarsch in Lateinamerika aufzuhalten und mit den USA zu konkurrieren, stand also nichts mehr im Wege? Weit gefehlt. Es dauerte keine acht Wochen, da scherten die ersten EU-Staaten schon wieder aus. Erst Irland, dann Frankreich äußerten gravierende Einwände gegen das Abkommen, zwei Länder mithin, deren Landwirte besonders schwere Einbußen durch die Öffnung des EU-Markts für Agrarkonzerne aus dem Mercosur zu befürchten hatten. Im September 2019 schloss sich Österreich den neuen Kritikern an. Der Hebel, den die drei Länder nutzen konnten: Das Freihandelsabkommen muss von allen EU-Mitgliedern eigens ratifiziert werden. Um breite Kräfte gegen das Abkommen zu mobilisieren, machten sich die drei Staaten instrumentell Warnungen zu eigen, die unter Umweltschützern und in der Klimabewegung stark verbreitet waren: Brasilien trieb unter Bolsonaro Raubbau am Amazonasregenwald, und es stand zu befürchten, dass eine Ausweitung der brasilianischen Agrarexporte in die EU die Entwaldung noch forcieren würde. Der Versuch, die Interessen irischer, französischer und österreichischer Landwirte zu schützen, kommt seitdem im Gewand des Klimaaktivismus daher. Das tut der vollen Berechtigung der klimapolitischen Einwände gegen das Abkommen natürlich überhaupt keinen Abbruch.

Solange in Brasília Bolsonaro am Ruder war, lag die Ratifizierung des EU-Mercosur-Freihandelsabkommens also faktisch auf Eis. Die Lage änderte sich erst, als zum 1. Januar 2023 auf Bolsonaro Lula da Silva folgte. Lula hatte angekündigt, er wolle die Brandrodungen im Amazonasgebiet drastisch reduzieren. Damit schien es möglich, den von Irland, Frankreich und Österreich vorgeschobenen Grund für die Blockade des Abkommens auszuhebeln: Konnte man nicht die Mercosur-Staaten nötigen, eine Zusatzerklärung zu dem Abkommen zu unterzeichnen, in der sie sich auf eine strikte Einhaltung von Normen zum Schutz des Regenwaldes verpflichteten? Das war der Plan, den Brüssel nun verfolgte – und im März legte die EU dem Mercosur einen Entwurf für eine entsprechende Erklärung vor. Das Papier sollte dem Freihandelsabkommen gleichgestellt werden, also rechtsverbindlich sein. Es enthielt allerlei Auflagen, vor allem in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Bis zur Sommerpause, hieß es in Brüssel, könne man die Zusatzerklärung unter Dach und Fach bringen. Dann stehe der Ratifizierung des Abkommens nichts mehr im Weg.

Das war die Idee. In der Praxis aber hatte sich die EU mit ihrer Zusatzerklärung erst so richtig in die Nesseln gesetzt. Irland, Frankreich und Österreich, denen ja eigentlich die Interessen ihrer Landwirte am Herzen lagen, waren wenig begeistert. Umwelt- und Klimaschützer wiederum zeigten sich schwer verärgert. Die Zusatzerklärung enthalte keinerlei neue Maßnahmen, die der Entwaldung im Amazonasgebiet und damit dem Klimawandel wirklich etwas entgegensetzten, protestierten bereits im März Friends of the Earth Europe: Die EU betreibe »unverfrorenes Greenwashing«. Wütend waren andererseits auch die Mercosur-Staaten. Da handelt man mit der EU schlappe 20 Jahre lang umständlich ein Abkommen aus und dann fühlt die Union sich bemüßigt, in gewohnt belehrender Kolonialherrenmanier aufzutreten und ultimativ Nachforderungen zu stellen? Der Unmut im Mercosur saß tief. Und – das war neu – er ließ sich nicht mehr ignorieren.

Vor knapp einem Vierteljahrhundert, als die EU und der Mercosur ihre Verhandlungen über das Freihandelsabkommen aufnahmen, hätte der südamerikanische Unmut womöglich keine unüberwindliche Rolle gespielt. Der Mercosur hatte damals keine Alternative: Wollte er dem US-Einfluss etwas entgegensetzen, stand ihm nur Europa zur Verfügung. Das sah nun, im Jahr 2023, ganz anders aus. China, im Jahr 1999 im Mercosur noch kaum präsent, war inzwischen zu dessen größtem Handelspartner aufgestiegen. So kaufte es, wie das Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) Anfang August notierte, im vergangenen Jahr Waren im Wert von rund 100 Milliarden US-Dollar in den Mercosur-Staaten; die EU hingegen erwarb dort lediglich Waren im Wert von 63 Milliarden US-Dollar. Auch als Lieferant des Mercosur hatte die Volksrepublik die Union abgehängt: Sie verkaufte im Jahr 2022 Produkte im Wert von mehr als 92 Milliarden US-Dollar in den südamerikanischen Staatenbund, rund das Eineinhalbfache der EU-Exporte dorthin. China lieferte dabei in hohem Maß Hightechprodukte, Güter, auf die, so konstatierte das IW, eigentlich »die EU spezialisiert« sei.

Und nicht nur das. Zwar lag der Bestand der Direktinvestitionen aus der EU im Mercosur, der ja über viele Jahrzehnte hin aufgelaufen war, noch deutlich über demjenigen aus China, doch die Investitionen aus der Volksrepublik wuchsen kontinuierlich. Auch Kredite für wichtige Infrastrukturprojekte kamen mehr und mehr von dort. Die wirtschaftliche Dynamik lag also ganz auf chinesischer Seite; sie war so stark, dass Uruguays konservativer Präsident Luis Lacalle Pou bereits ein nationales Freihandelsabkommen mit China anstrebte – ein handelspolitischer Alleingang, der im Mercosur nicht erlaubt ist – und Brasiliens Präsident Lula sogar über ein Mercosur-Freihandelsabkommen mit der Volksrepublik nachdachte. »Die Mercosur-Staaten«, hielt das IW fest, »sind inzwischen viel weniger auf die EU angewiesen als früher, da mit China ein alternativer Handelspartner herangewachsen ist«. Umgekehrt aber könne es sich die EU »nicht leisten, den Zugang zu den Rohstoffen und Agrarprodukten der Mercosur-Staaten zu verlieren«. Was folgt daraus? »Dies schwächt die europäische Verhandlungsposition im Ringen um das Freihandelsabkommen«, resümierte das IW trocken.

Selbstbewusster Mercosur

Der Mercosur ging denn auch prompt in die Gegenoffensive. Auf dem Mercosur-Gipfel am 3./4. Juli 2023 im argentinischen Puerto Iguazú bekräftigte Lula, die EU-Zusatzerklärung sei aus südamerikanischer Sicht »inakzeptabel«. Da Brüssel das Freihandelsfass ja nun aber neu geöffnet habe, wolle er festhalten, dass einige Passagen des Abkommens, auf die Bolsonaro sich eingelassen habe, für ihn inakzeptabel seien – nämlich diejenigen, die Unternehmen aus der EU freien Zugang zu staatlichen Aufträgen im Mercosur böten. Staatsaufträge seien »eines der wenigen wirtschaftspolitischen Instrumente, die wir noch haben«, hielt Lula fest. Könne man sie nicht mehr gezielt einsetzen, sei dies ein schwerer, womöglich tödlicher Schlag für zahlreiche kleinere und mittlere brasilianische Unternehmen; dann seien wohl auch die Versuche, Brasilien weiter zu industrialisieren, zum Untergang verdammt. »Wir haben kein Interesse daran, ein Abkommen zu unterzeichnen, das uns zur Rolle des ewigen Rohstoffexporteurs verdammt«, betonte Lula. Argentiniens Präsident Alberto Fernández schloss sich ihm auf dem Gipfel in Puerto Iguazú vollumfänglich an.

Anfang September hat nun der Mercosur einen Gegenvorschlag zur EU-Zusatzerklärung präsentiert. Er fordert mit Blick etwa auf Staatsaufträge im Mercosur, »die innerstaatliche Gesetzgebung der Vertragsparteien und die unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten« zu berücksichtigen. Zugleich verbittet er sich auch nur die Andeutung von EU-Sanktionen, etwa im Fall von Abholzung im Amazonasgebiet. Darüber hinaus geht er im Hinblick auf die EU-Verordnung gegen Entwaldung in die Offensive. Diese untersagt es, Agrarprodukte in die Union zu importieren, die auf bis Ende 2020 bewaldeten Böden angebaut wurden; sie würde – und zwar nicht nur für Brasilien, sondern vor allem auch für Paraguay – zentrale Vorteile, die das Freihandelsabkommen für die Mercosur-Staaten mit sich bringt, zunichtemachen. Tritt dieser Fall ein, dann will der Mercosur einen »Mechanismus zur Wiederherstellung des Gleichgewichts« aktivieren können; die abstrakte Formulierung läuft vermutlich auf harte Gegenmaßnahmen in Form etwa von Strafzöllen auf die Einfuhr von Produkten aus der EU hinaus.

Seitdem wird auf Arbeitsebene weiter verhandelt – und die Ungeduld wächst. Paraguays Präsident Santiago Peña teilte Ende September mit, er habe die Nase voll. Am 6. Dezember werde sein Land turnusgemäß die Mercosur-Präsidentschaft übernehmen; wenn bis dahin keine Einigung erzielt sei, werde er die Verhandlungen endgültig abbrechen. »Ich bin sicher, dass wir sehr schnell ein Abkommen mit anderen Regionen erreichen werden«, gab sich Peña gewiss. Die Frage ist freilich, mit wem. Paraguay ist das letzte Land Südamerikas, das noch diplomatische Beziehungen zu Taipeh statt zu Beijing unterhält; das schließt ein Freihandelsabkommen mit der Volksrepublik im Grundsatz aus. Zwar machen Paraguays Großgrundbesitzer Druck, weil sie ihre Produkte gern auf dem hochattraktiven chinesischen Markt verkaufen würden. Peña stellt sich aber, seinerseits unter Druck aus Washington stehend, noch quer. Er schlug also Ende September als Ersatz für das Freihandelsabkommen mit der EU entsprechende Vereinbarungen mit Singapur oder den Vereinigten Arabischen Emiraten vor. Und als wäre die Lage nicht schon vertrackt genug, hat Javier Milei, Argentiniens ultrarechter Präsidentschaftskandidat, im Wahlkampf erklärt, er wolle sein Land umgehend aus dem Mercosur herausführen. Sollte das im Falle seiner Wahl tatsächlich geschehen, wäre die Entscheidung über das EU-Freihandelsabkommen endgültig gefallen. Brüssel hätte sich bei seinem Vierteljahrhundertpoker verzockt.