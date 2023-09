Rebecca Cook/REUTERS »Gewerkschaftsmitglieder für Trump« sind eher nicht in der Gewerkschaft (Mittwoch abend in der Autoteilefabrik bei Detroit)

Im Mittleren Westen der USA ist der Streik der United Auto Workers (UAW) zur Wahlkampfbühne geworden. Zunächst stellte sich am Dienstag zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein amtierender Präsident in eine Kette von Streikposten. In der Manier eines greisen Arbeiterführers bekräftigte Joseph Biden durch ein Megaphon die Forderungern der UAW. Am Mittwoch abend fackelte dann wenige Meilen entfernt Bidens wahrscheinlicher Gegenkandidat im Kampf ums Weiße Haus 2024, Donald Trump, eine crazy Show ab.

In der womöglich wahlentscheidenden Region um die »Motor City« Detroit werden seit zwei Wochen Fabriken, seit einer Woche außerdem Zulieferer von Ford, General Motors und Stellantis, früher Chrysler, bestreikt. Seit den goldenen Jahren des Fordismus, der hier seinen Ursprung hat, gab es etliche Deindustrialisierungswellen, weshalb man heute vom Rust Belt spricht, aber noch immer sind hier 150.000 Arbeiter in der UAW organisiert. Jeder zehnte ist derzeit im Ausstand, Ausweitungen ohne Vorwarnung sind angekündigt. Und weil die US-Amerikaner angesichts astronomischer Profitraten, schmerzhafter Reallohnverluste und eines Mangels von Fachkräften allgemein in Arbeitskampfstimmung sind – im August zählte das Arbeitsministerium 4,1 Millionen Streiktage, die höchste Zahl seit dem Jahr 2000 –, kommt die UAW bei landesweiten Umfragen auf 75 Prozent Zustimmung.

Die Stimmung der Streikposten ist dennoch meist eher trist. Es droht ein langwieriger Abnutzungskampf und von den 100 Dollar, die die UAW am Tag auszahlt, kommen die wenigsten über die Runden. Viele sind froh über jedes bisschen Abwechslung. Da reicht es schon, wenn mal ein zauseliger Typ mit einer Gitarre vorbeikommt und »We shall not be moved« anstimmt, wie am Dienstag im Westen von Detroit. Als zeitgleich im 30 Meilen entfernten Belleville der mächtigste Mann der Welt mit UAW-Basecap auftauchte, waren einige der Streikenden völlig aus dem Häuschen. Aber es gibt auch Kollegen, die den Auftritt des Präsidenten als »bloßes Gelaber« abtun.

Biden ist in einer recht vertrackten Lage. Während er die Chefs von Ford, GM und Chrysler, deren Gehälter von 2019 bis 2022 um 21 bis 77 Prozent gestiegen sind, zur Wahrung des sozialen Friedens aufruft, verhandelt er mit ihnen über Milliardensubventionen für den Umstieg auf Elektromobilität. Für die Arbeiter in der US-Autoindustrie, deren Reallöhne in den vergangenen 50 Jahren um 20 Prozent gesunken sind, birgt dieser Umstieg düstere Aussichten. Ob E-Autos aus Motor City auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein werden, ist fraglich. Außerdem werden für die Produktion deutlich weniger Arbeitskräfte benötigt.

Es gibt also berechtigte Zukunftsängste. Sie zu befeuern ist das Ding von Trump. Unter »Fuck Joe Biden«-Rufen betrat er am Mittwoch eine mit einigen hundert Anhängern gut gefüllte Werkshalle in einem Vorort von Detroit. Hier werden von 150 Arbeitern Autoteile produziert, vor allem Schalthebel für schwere Lkw. In der Gewerkschaft ist niemand. Zwei Leute, die Schilder mit der Aufschrift »Gewerkschaftsmitglieder für Trump« hielten, sagten der New York Times, sie seien keine Gewerkschaftsmitglieder.

»Sleepy Joe« habe bei dem »Fototermin« am Vortag um die Ecke »nicht gewusst, wo er war«, hob Trump an und ging kurz auf den Tarifkampf ein: »Es ist völlig egal, was sie rausholen – in zwei Jahren werden sie alle weg sein.« Der Umstieg auf E-Autos sei eine »Idee von Umweltverrückten aus der Hölle«, die »ihr Land hassen«. Mit Steuermilliarden wolle »Aasgeier« Biden GM & Co. den Abschied versüßen: »Sie werden alle Werke schließen und diese Autos in China und anderswo bauen.«

Den in der Werkshalle beschäftigten Arbeitern wird das von ihrem Chef Nathan Stemple bekannt gewesen sein. Elektrofahrzeuge bräuchten keine Schalthebel, erklärte er am Rande der Veranstaltung: »Viele Fabriken wie unsere würden den Übergang nicht überleben, wenn er zu schnell erfolgen würde.« Trump fragte: »Unter einer Trump-Präsidentschaft werden Benzinmotoren erlaubt und Geschlechtsumwandlungen für Kinder verboten – ist das in Ordnung?« Die Menge riss es vor Begeisterung aus den Sitzen.

Obwohl UAW-Chef Shawn Fain mit Biden bei den Streikposten stand und Trump der »Milliardärsklasse« zuschlug, ging der nicht auf Konfrontation mit dem Gewerkschafter: »Ihr Chef Shawn, er ist ein guter Mann«, sagte Trump zu den wenigen UAW-Mitgliedern in der Halle. »Aber er muss Trump unterstützen.«

Unter Fain kämpft die UAW für 40 Prozent mehr Lohn, weniger Arbeitszeit und garantierte Betriebsrenten, vor allem aber sollen neu eingestellte nicht mehr mit niedrigeren Löhnen und weniger Sozialleistungen abgespeist werden. Als die UAW dieser Regelung 2007 mit Verweis auf die ausländische Konkurrenz zustimmte, schrieb Faun als einfaches Mitglied an die Gewerkschaftsführung, da könne sie sich auch »gleich in den Kopf schießen«.

Die deutschen Autobauer in den USA sind von dem zugespitzten Arbeitskampf nicht betroffen. Mercedes-Benz, BMW und VW haben ihre Werke wohlweislich außerhalb des Einflussbereichs der UAW in den Südstaaten errichtet.